Най-накрая Дара се отърва
"Преди 3 месеца започнах да спирам цигарите – разказва Дара. - Да, пушила съм от 15-годишна и го криех. В момента съм на 27 и съм правила този вреден навик 12 години. Не исках да споделям на феновете си, че пуша, криела съм се по концерти, за да не ме снимат. Нито съм качвала снимки и сторита, защото не искам да показвам, че това нещо едва ли не е готино, защото да пушиш не е!"
Певицата сподели и негативните неща, които е преживявала от тютюнопушенето.
"При запалването на всяка една цигара се чувствах отвратително. Минах през голяма вътрешна борба. Осъзнах колко е трудно освен да се разрушиш лошия навик, а и да преодолееш глада за това. Сега с гордост ще нося тази тениска, защото само аз знам през какво преминах, за да спра цигарите. Това беше една от най-трудните ми победи.
Накрая Дара даде съвет:
"Ако имате приятели, които се борят срещу тяхна зависимост, било то алкохол, наркотици, хазарт и др., бъдете до тях. Не им казвайте неща от сорта "Аре, бе, само една дръпка" или "Само една чаша", защото така с нищо не помагате."
