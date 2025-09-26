ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-накрая той проговори за скандала с майка си
©
"Винаги ще има хора, които говорят негативни неща, но аз имам подкрепата на своята съпруга и знам, че всичко ще е наред", коментира той в интервю за Daily Mail, визирайки враждата, която води със своите родители Виктория и Дейвид Бекъм.
"И двамата с Никола сме съсредоточени върху собствените си ангажименти и вървим напред заедно. Щастливи сме."
По думите на източници, близки до 26-годишния син на Виктория и Дейвид, той от месеци не поддържа връзка със своите родители и определя слуховете в социалните мрежи като "пълни глупости".
Спекулациите за сложните им отношения се засилиха още в началото на лятото, когато в медиите се появиха твърдения, че Бруклин е обърнал гръб на семейството си заради конфликт и е започнал да прекарва все повече време с близките на съпругата си.
Според други публикации пък Никола и Виктория Бекъм са имали напрежение помежду си малко преди сватбата. Въпреки слуховете, хора от обкръжението на голямото семейство са категорични: "Всеки, който познава Бекъм, знае колко невероятни родители са."
Още по темата
/
Робинята Изаура на 68
12:08
Още от категорията
/
Ухапванията от морските костенурки зачестяват на плажовете в Гърция, предупреждават експертите
13:55
Катерина Иванова: Ендометриозата засяга 1 от 9 или 10 жени в света, но не е позната на обществото
13:34
Вирусолог: Преди 100 години грипен вирус отне живота на между 50 и 100 млн. души, днес той не е нищо особено
12:25
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:28
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.