ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-новата звездна сватба е факт. Булките са две, младоженци няма
©
Сватбата бе пълна изненада – булките носеха дизайнерски тоалети от Louis Vuitton, без да са ги виждали една друга предварително. Клои заложи на светлосиня рокля с воал и дълги ръкавици – своето "нещо синьо“. А след клетвата се преобрази в бяло сако и панталон, гарнирани с каубойска шапка. "Никога не съм си представяла традиционна рокля – и това съм аз“, призна актрисата.
Кейт се появи в класическа бяла рокля със сърцевидно деколте и воал тип "птича клетка“, а вечерта смени визията с панталон и бляскав корсаж от тюл. "Най-много се вълнувам от момента, в който ще се видим за първи път в роклите си“, сподели тя преди сватбата.
Двете са заедно от 2018 г. и вече седем години държат любовта си далеч от светлините на прожекторите. Слуховете за годеж тръгнаха през април 2024 г., когато фенове забелязаха пръстени на ръцете им в Дисниленд.
"Сега просто си даваме обещание по нов начин – важното е всеки ден да избираме една друга“, казва Клои. И го доказват – с любов, стил и без излишен шум.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Управител на комплекс в Банско: Заетостта през цялата есен ще бъде постоянна и нарастваща, а цените са в полза на потребителя
12:45
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
12:09
Боршош: Виненият туризъм е продукт, който има потенциал да утвърди България като целогодишна дестинация
01.09
Д-р Живко Сиромахов, болница ВИТА: Няколко са симптомите, които алармират, че нещо се случва с простатната жлеза
01.09
Донка Байкова: Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа – със същата структура като месото
01.09
Жена: В морето се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кога да се чекираме за полет, за да получим по-добро място в само...
17:09 / 01.09.2025
Д-р Живко Сиромахов, болница ВИТА: Няколко са симптомите, които а...
16:32 / 01.09.2025
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
10:57 / 01.09.2025
Климатологът Симеон Матев: Летният характер на времето ще се запа...
11:26 / 01.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.