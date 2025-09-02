Клои Грейс Мориц и Кейт Харисън официално си казаха "да“ през уикенда на Деня на труда – и го направиха с размах, но далеч от любопитни погледи. Двете красавици организираха двудневен празник с всичко, което обичат – риболов, конна езда и… покер! Кейт дори ушила специална покер постелка за големия ден.Сватбата бе пълна изненада – булките носеха дизайнерски тоалети от Louis Vuitton, без да са ги виждали една друга предварително. Клои заложи на светлосиня рокля с воал и дълги ръкавици – своето "нещо синьо“. А след клетвата се преобрази в бяло сако и панталон, гарнирани с каубойска шапка. "Никога не съм си представяла традиционна рокля – и това съм аз“, призна актрисата.Кейт се появи в класическа бяла рокля със сърцевидно деколте и воал тип "птича клетка“, а вечерта смени визията с панталон и бляскав корсаж от тюл. "Най-много се вълнувам от момента, в който ще се видим за първи път в роклите си“, сподели тя преди сватбата.Двете са заедно от 2018 г. и вече седем години държат любовта си далеч от светлините на прожекторите. Слуховете за годеж тръгнаха през април 2024 г., когато фенове забелязаха пръстени на ръцете им в Дисниленд."Сега просто си даваме обещание по нов начин – важното е всеки ден да избираме една друга“, казва Клои. И го доказват – с любов, стил и без излишен шум.