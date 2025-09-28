ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
©
Как персийските думи достигат до България?
Официалният персийски език – познат още като фарси – се говори в Иран, Афганистан и Таджикистан и е част от индоевропейското езиково семейство. Въпреки географската отдалеченост, историческите контакти между персийските култури и прабългарите вероятно са оставили езикови следи, които по-късно са се засилили чрез Османската империя и арабското влияние.
Езиковеди като д-р Хаджар Фиюзи и доц. Иво Панов отбелязват, че част от тези думи са навлезли в българския речник още в дълбока древност, а други са приети чрез турския език по времето на Османската империя. Някои от тях са толкова обичайни, че днес дори не подозираме чуждестранния им произход.
Примери за думи с персийски корен в българския език
Следващият списък съдържа думи с доказан или предполагаем персийски произход, които се употребяват и до днес:
Бакшиш - "дар“, произхожда от перс. bakhshidan – "давам“;
Бетер - в буквален превод - все по-лошо
Гердан - от "гардан“ – врат;
Джам - означава чаша или нещо стъклено
Канара - огромен човек, великан
Кехлибар - смола от дървета, използвана за бижута;
Килим - черга, тъкано покритие за под;
Кьорфишек - блъф, лъжа
Мезе - означава буквално закуска, но постепенно променя значението си
Ошав - буквално сладка вода
Пазар - тържище, място за търговия;
Сарай - дворец, резиденция;
Серсем - будала, някой, който лесно се лъже
Синджир - окови, вериги
Спанак - роднината на това растения е Персия
Спахия - военен конник, свързван с османската администрация, но с персийски корен.
Топор - брадва;
Тура - страна на монета, на която има някакъв отличителен знак
Туршия - оригиналната дума е персийска, но навлиза при нас чрез турската дума turşu
Филджан - малка чаша за кафе, без дръжка;
Чешма - извор, фонтан;
Чувал
Шадраван - буквален превод - течаща радост
Шише - стъкло
Шкембе - търбух, стомах
Много от тези думи са свързани с дома, храна, облекло, оръжия и търговия – сфери, които първи възприемат езикови заемки при културен обмен.
Интересни наблюдения и хипотези
Някои езиковеди предполагат, че древните българи имат ирански етнически корени, или поне са били съседи на перси и мидийци. Това би обяснило прякото навлизане на определени думи, които не преминават през турския или арабския език. В подкрепа на тази теза идват и имената на някои древнобългарски владетели, както и сходства в обредни практики.
Освен това, в древни текстове на Памир и Централна Азия се откриват структури, подобни на раннобългарските родово-племенни отношения, което подсказва за възможни връзки между народите от двете области.
Еволюция на значението през времето
Интересно е да се отбележи, че някои думи претърпяват значителни смислови трансформации. Например:
Серсем – първоначално "тиква“, в българския става нарицателно за глупак;
Кьосе – безбрада личност, често използвана с подигравателен нюанс;
Шмекер – хитрец, първоначално с позитивна конотация, но по-късно става пренебрежително.
Персийските думи днес – живи и употребявани
Макар и някои от тези думи да звучат архаично, повечето продължават да се използват ежедневно, особено в диалекти и разговорна реч. Например: "Налях си филджан кафе“, "Сложих туршията в бурканите“. Това доказва, че културното влияние на Персия – пряко или непряко – е част от живата тъкан на българския език.
Думите са безспорно най-древните свидетели на културен обмен. Независимо от географските разстояния и вековете, персийските заемки в българския език показват, че езикът ни е като река, в която се вливат различни потоци от думи.
Изучаването на този пласт от нашата лексика ни дава не само знание, но и усещане за свързаност с едно по-широко историческо и културно пространство, пише actualno.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иво Аръков и Габи: Любов като приказка
11:28 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
10:11 / 27.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.