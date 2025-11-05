The Independent.
29-годишният Шанкар е починал през септември от вируса на енцефаломиокардита (EMCV) - заболяване, което може да засегне широк спектър от животни и да причини внезапна смърт вследствие на възпаление на сърцето и мозъка, съобщават властите. Директорът на зоологическата градина в Делхи, д-р Санджит Кумар, потвърди, че резултатите от аутопсията са показали наличието на EMCV. Той определи болестта като "остро заболяване без видими симптоми".
"Имало е подобни случаи в европейски и други зоологически градини по света. Обикновено вирусът заразява свине, но може да засегне и големите котки, както и други видове животни", заяви д-р Кумар пред The Indian Express.
Шанкар е африкански слон, който е бил дарен на Индия от Зимбабве през ноември 1998 г. като дипломатически подарък за тогавашния президент Шанкар Даял Шарма. От 2001 г. слонът живеел сам, след като опитите да бъде приобщен към азиатските слонове в зоопарка не се оказали успешни. Въпреки федералната забрана от 2009 г. за отглеждането на слонове в зоологическите градини, Шанкар бил преместен в ново заграждение през 2012 г., където прекарал остатъка от живота си сам.
Активисти за защитата на животните години наред настояваха той да бъде преместен в природен резерват, където би могъл да живее сред себеподобни. Според официалното изявление на зоологическата градина, слонът е проявил леки симптоми на неразположение на 17-ти септември. Малко след това обаче е колабирал в заграждението си около 19:25 ч. местно време и е починал половин час по-късно, въпреки усилията на ветеринарите.
"До 16-ти септември нямаше признаци на заболяването или необичайно поведение", заяви д-р Кумар. Министерството на околната среда, горите и изменението на климата е наредило разследване за установяването на обстоятелствата около смъртта на животното. Д-р Кумар посочи, че вирусът се предава чрез гризачи, като контролирането им в открити заграждения е изключително трудно.
"Гризачите се появяват там, където има храна. При слоновете няма натрупани хранителни остатъци, но те могат да бъдат привлечени от други зони в зоопарка", обясни той.
Вирусът на енцефаломиокардита е открит за първи път през 1945 г. във Флорида, а през 70-те години на ХХ век са регистрирани огнища по целия свят. В Индия той е идентифициран за първи път в края на 60-те години. Смъртта на Шанкар е първият официално потвърден случай на животно, починало от EMCV в страната, съобщават от IVRI.
Зоологическата градина в Делхи остава затворена от август заради епидемия от птичи грип. След смъртта на Шанкар единственият останал африкански слон в Индия е 38-годишният Ричи, който живее в зоологическата градина в Майсуру, щата Карнатака.
Най-самотният слон в Индия почина от рядък вирус след десетилетия изолация в зоопарк
© The Independent
Още по темата
/
Над 14 години затворени в мазе: Протест в Лондон с искане за освобождаването на пингвини от аквариум
20.10
Отглеждал повече от 100 котки в потресаващи условия: Мъж от Финландия ще се размине само с глоба
07.08
Още от категорията
/
Маргарита Бойчева: Този феномен поставя България по съвсем нов начин на картата на световния морски подводен водолазен туризъм
14:13
Александра Петрова: Липсата на знания води до всякакви вярвания и склонност човек да бъде манипулиран
12:47
Ванга е объркала!
10:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.