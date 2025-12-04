От векове чесънът е бил част от домашната аптека и народната митология. Българинът го е ползвал не само в буркана, но и като амулет против уроки и болести. Вярвал е, че гони злото, и се е кълнял, че ни пази от "всякакви вампири“ – реални или не чак толкова. В това "болно" време няма по-добър имуностимулатор от чесъна.Бабините рецепти с чесън се завръщат, само че с нови имена и модерно звучене.ви представя някои от тях.– Чесновият мед вече е известен като "имунен шот“, макар да си е същото – обелени скилидки, залети с истински мед и оставени да престоят десетина дни. Една лъжичка сутрин на гладно и усещаш как тялото се събужда.– Печеният чесън пък е гурме версията на старото лекарство – цяла глава, поръсена със сол и зехтин, изпечена до златисто. Получава се крем с вкус на орех и мирис на победа.– А чесновата туршия – скилидки, моркови и копър, потопени в саламура – вече се нарича "естествен пробиотик“. Разликата е само в това, че бабите ни не го постваха в социалните мрежи, а просто го наричаха здраве.