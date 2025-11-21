Най-скъпо продадената картина в България вече е факт!
Картината "Пейзаж“ от Златю Бояджиев, рисувана с маслени бои върху платно и подписана от автора през 1936 г., когато художникът е едва на 33 години, беше продадена за впечатляващата сума от 81 000 евро.
Така творбата на Бояджиев изпревари досегашния рекордьор – "Ръченица“, вариант на прочутата картина на Иван (Ян Вацлав) Мърквичка, продадена преди около десет години от същата аукционна къща за 75 000 евро.
С този резултат "Пейзаж“ официално се превръща в най-скъпо продадената картина на български търг, а интересът към класическите майстори на българското изобразително изкуство продължава да расте.
