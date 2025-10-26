ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-страхотният празник! Варненци отпразнуваха рождения ден на бездомното куче Соня
© Пламен Гутинов
Всеки гост познава любвеобилната Соня, която кротко лежи на брега и се радва на живота на плажа. И тази година многобройните й приятели се събраха за бурен празник, много музика и вкусна храна, а най-важният гост бе разбира се - Соня.
Двигател на партито бе Кико художника. Всеки гост успя да похапне скара, рибена чорба и пача, а също да опита всякакви питиета, като в замяна може да остави сума по свой избор.
Уникалното събитие запечата варненският фотограф Пламен Гутинов.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
22:55 / 24.10.2025
3 зодии привличат голям финансов успех, считано от 25 октомври 20...
22:02 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.