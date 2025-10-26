Варненци се събраха заедно на брега и за пореден път организираха голям рожден ден за едно бездомно куче. Всъщност Соня е подслонена и обичана от години от персонала на популярно заведение в морската столица.Всеки гост познава любвеобилната Соня, която кротко лежи на брега и се радва на живота на плажа. И тази година многобройните й приятели се събраха за бурен празник, много музика и вкусна храна, а най-важният гост бе разбира се - Соня.Двигател на партито бе Кико художника. Всеки гост успя да похапне скара, рибена чорба и пача, а също да опита всякакви питиета, като в замяна може да остави сума по свой избор.Уникалното събитие запечата варненският фотограф Пламен Гутинов.