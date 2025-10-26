ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-здравословната храна, която трябва да имаме на трапезата си - дори в консервирана форма
©
Богати на калций, желязо, витамин D и омега-3 мазнини, 100 грама сардини съдържат около 23 г протеин и 170 калории, като същевременно задоволяват 40% от дневния прием на витамин D, 80% от нуждите от селен и 20% от калций. Освен всичко друго, те са богати на ниацин, фосфор, калий, цинк, селен, витамин Е и B12. DHA, вид омега-3, е особено полезна за поддържане на правилната мозъчна функция, пише ygeiamou.gr. Всички тези хранителни вещества подобряват функцията на мозъка, сърцето, костите и зъбите.
Освен това, рибата не съдържа захар, което я прави добър хранителен източник за хора с диабет, но също така не съдържа холестерол.
И накрая, сардините са фантастичен вариант за риба с ниско съдържание на живак.
Както заключава диетологът, седмичната консумация на разнообразни морски дарове е ключова част от цялостното ни здраве, като сардините се открояват както заради ползите, които предлагат, така и по отношение на цената.
Още от категорията
/
Ако рутерът ви свети в червено след полунощ - ето какво обикновено означава това и кога трябва да се притеснявате
22:34
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
22:55 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.