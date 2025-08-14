ЗАРЕЖДАНЕ...
Намерен зъб в пещера във Видинско обръща историята на Европа?
Наречена е "Козарника" и се намира недалеч от Гара Орешец, Видинско. На пръв поглед оформена в скали, отворена и с невероятна гледка, защото не е под, а над земята.
До нея се стига до асфалтов път в задоволително състояние. Последните около 200-300 метра до входа й се изминават пеша по стръмна пътека. По същата обаче се забелязват и следи от автомобили, но не това е важното и интересното.
Пещера "Козарника" е открита през 1984 година, Дължината й е около 210 метра. Малко след средата на 90-те години започват археологически проучвания в нея и резултатите не закъсняват. Открит е зъб, но не какъв да е зъб, а такъв, че автоматично превръща пещерата в световно значима за археологията.
"Козарника" е обитавана през Средния палеолит, но най-голямо значение имат най-долните пластове. Те са датирани на възраст от преди 1,4 милиона години. Именно там е открит въпросния зъб на представител на рода Homo, може би Homo erectus. Ако датировката е правилна, това би било най-старото сведение за присъствие на хора в Европа.
Силни спорове предизвиква и друга находка от раннопалеолитните пластове в пещерата. Това са няколко кости, датирани от преди 1,2 – 1,4 милиона години, по които има нанесени поредици от резки. Според археолозите, извършващи разкопките, те са направени умишлено, а не са случаен резултат от обработката на месото на животното. Тази хипотеза е спорна, тъй като според преобладаващото схващане способността за символно мислене се появява едва при Homo sapiens преди 50 хиляди години.
