ЗАРЕЖДАНЕ...
Намериха лечение за рак?
©
Известна като EPS3.9, тази дълговерижна захарна молекула се извлича от морски микроорганизъм, наречен Spongiibacter nanhainus.
Любопитното при нея е, че предизвиква драматична форма на клетъчна смърт, наречена пироптоза, мощен възпалителен процес, който не само унищожава раковите клетки, но и активира имунната система. Публикувано в The FASEB Journal, изследването показа, че EPS3.9 се свързва със специфични мембранни липиди, открити в раковите клетки, включително тези при левкемия и чернодробни тумори, принуждавайки клетките да се разрушават бурно.
За разлика от нормалната клетъчна смърт, пироптозата освобождава сигнали за опасност, които призовават имунната система да действа, усилвайки противораковия отговор. Още по-обещаващи са лабораторните опити с мишки, които разкриват мощни ефекти за убиване на тумори, без да увреждат околните здрави тъкани. Това прави EPS3.9 силен кандидат за бъдещ клас лечения за рак, базирани изцяло на естествени морски съединения.
Природата може би крие някои от най-мощните отговори на рака, дълбоко под повърхността на океана. EPS3.9 един ден може да се превърне в революционно оръжие в онкологията, предлагайки двойно действие, като едновременно убива тумори и засилва защитните сили на организма.
Източник: zdrave.to
Още от категорията
/
Учени: Някои инфекции и фактори от околната среда могат до доведат до заболявания на шитовидната жлеза
16:15
Племената в "Игри на волята" тотално си размениха обитанията – най-ситите ще гладуват цяла седмица
13:59
Психилог: Не се нуждаем от перфектни родители или учители, а от такива, които са в процес на съзнателно укрепване
13:58
Диян Стаматов: Родителите мечтаят пътят да е лек, без спънки, а ученето да се случва без усилие. Но кое в живота идва без труд?
11:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.