Нана Гладуиш направи включване в последния епизод на "Съдебен спор", видя. Тя заяви, че екипът и всички колеги от предаването ѝ липсват ужасно много и всеки път, когато прави различни включвания и видеа в социалните мрежи, подсъзнателно тя си мисли на предаването и бившите си колеги. Ето какво точно сподели тя в специално видео:Всъщност разбрах една истина, че всъщност няма значение на колко места живееш, няма значение колко къщи или коли имаш, за да си щастлив. Нужно е малко и понякога дори е нужно да ти е малко скучно и да влезеш в този битовизъм, в който почти нищо кой знае колко интересно да ти се случва. В крайна сметка ти е комфортно и топло сред хора, които познаваш. Това ти дава сигурност, спокойствие и много обич.А така, че аз искам да ви пожелая едни прекрасни празници, изпълени преди всичко със здраве и с много обич, много топлина, много семейно и лично щастие и удовлетворение.А на теб, Жоро, искам да ти кажа, че наистина много ми липсваш, че си един от най-изключителните хора, които съм срещала и с които съм работила, но най-вече, които станаха огромна част от моя живот. Обичам те, като приятел, като човек, като същество, което носи една ценност и справедливост, които аз толкова много търся също като теб. Липсваш ми. Обичам те безкрайно, ценя всички останали от екипа Соти, прегръдки за теб, Ромина и за теб и за всички, няма да изговарям, а на вас, нашето жури, нашите съдебни заседатели, нашата публика искам да ви кажа: "Никога няма да забравя как викахте в залата на "Съдебен спор", колко неща казахте и споделихте и колко ценно беше вашето мнение през годините на моята работа в "Съдебен спор"Бъдете здрави посрещнете една хубава щастлива Нова година, много ви обичам и винаги ще ми липсвате много. Ако Жоро пак ме изнуди и ако Ромина някъде пътува, знае ли пък някой, мога да дойда, да ви кажа: Hello, Здравей. Целувки , бъдете здрави.