Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Популярната телевизионна водеща Нана Гладуиш разкри в ефира на bTV, че е диагностицирана с рак на кожата, след като преди години пребори рак на гърдата. Новината за новото здравословно изпитание я застига чрез телефонно обаждане с резултати от биопсия, информира Plovdiv24.bg.

Шокът от диагнозата идва, докато водещата е зад волана. По думите ѝ, лекарите са използвали сложна терминология, която първоначално не е разбрала. Въпреки тревожната новина, прогнозите този път са по-оптимистични. Лечението в подобни случаи обикновено е оперативно и не изисква тежки допълнителни терапии, освен стриктна защита от слънцето.

Причината за новата тревога е появата на ново образувание на главата, което е било премахнато оперативно (доброкачествено), последва отстраняване на още две съмнителни петна. При Нана стои сериозно психологическо напрежение и постоянен страх от рецидив.

"Стресът отключва огромен страх. Опитвам се да филтрирам мислите си, защото освен пациент, аз съм и човек, който помага на други пациенти чрез организацията си“, споделя Гладуиш.

Припомняме, че в момента Нана живее в Маями и се опитва да пребори напрежението чрез пътешествия. Заедно със семейството си тя е предприела мащабна обиколка с кемпер, изминавайки над 3000 километра през Флорида, Мисисипи и Ню Орлиънс. Пътуването не е минало без адреналин – в Мисисипи семейството попада в опасен район, където става свидетел на въоръжени лица.