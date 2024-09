Наоми Кембъл повече няма да бъде лице на благотворителни организации

© На модела Наоми Кембъл беше забранено да бъде попечител на благотворителна организация, след като надзорен орган установи, че благотворителните средства са изразходвани за луксозни хотели и спа процедури.



Разследване на благотворителната комисия установи, че Fashion for Relief не предава толкова много от събраните пари, колкото се очакваше.



Вместо това бяха похарчени за цигари и охрана на Кембъл и други неразрешени плащания към един от нейните колеги попечители на благотворителната организация, предава BBC.



54-годишната Кембъл получи забрана да участва в благотворителност за пет години, а други двама попечители, Бианка Хелмих и Вероника Чоу, получиха забрана съответно за девет години и четири години.



Разследването установи, че неразрешени плащания на обща стойност 290 000 паунда за консултантски услуги са били извършени на г-жа Хелмих, което е в нарушение на устава на благотворителната организация.



Сума от близо 345 000 британски лири беше възстановена от благотворителната организация от разследващите и беше установена защита за още 98 000 британски лири от благотворителни средства.



Средствата са използвани за извършване на плащания към две други благотворителни организации - Save the Children Fund и Mayor's Fund for London - и за покриване на разходите на задълженията на Fashion for Relief.



Разследването, което разглежда разходите на Fashion for Relief между април 2016 г. и юли 2022 г., установи, че само 8,5% от събраните средства са изразходвани за безвъзмездни средства за благотворителност.



След откриването на разследването както Фондът за спасяване на децата, така и Фондът на кмета на Лондон подадоха оплаквания до комисията относно Fashion for Relief.



Fashion for Relief проведе събития за набиране на средства за двете благотворителни организации, но разследването установи, че не успя да управлява споразуменията си за партньорство.



Тим Хопкинс, който беше част от разследващия екип, каза в изявление: "Попечителите са законово задължени да вземат решения, които са в най-добрия интерес на тяхната благотворителна организация, и да спазват законовите си задължения и отговорности".



Той добави: "Нашето разследване установи, че попечителите на тази благотворителна организация не са го направили, което доведе до нашето действие да ги дисквалифицираме".



Fashion for Relief беше премахната от регистъра на благотворителните организации на 15 март 2024 г.