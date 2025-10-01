ЗАРЕЖДАНЕ...
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
Млад, амбициозен и различен, той влиза в света на музиката с гръм и трясък и още с първите си изяви успява да привлече вниманието на фенове и колеги, написа "Меринджей".
Дали обаче хората са толкова въодушевени? Като се прегледат коментарите под новината, става ясно, че май чалгаджията с артистичен псевдоним Мануел, е недолюбван.
Кое точно предизвиква гнева на коментиращите, е трудно да се определи, но те не харесват нито вида му, нито пеенето му (с малки изключения), нито асоциациите, които предизвиква. Коментарите за последното са цинични и не е етично да ги споделяме.
Ето, обаче някои от тях:
"Грешка на природата";
" Аве ко туй нещо брачед";
"Хубаво червило си е сложил";
"Никакви гласови данни.."
Според друга част от коментиращите новината, пък, момчето имало много по-добри певчески данни от голяма част от другите му колеги в жанра.
"Айййддеееее, ново пет и българският чалга Майкъл Джексън се появи "
Видеото може да се гледа във Фейсбук, въпреки че са се постарали да ограничат достъпа до него и излиза предупредителен надпис, пишат от "Телеграф"
