Скрито напрежение тлее между попфолк краля Азис и ексцентричния артист Иво Димчев зад кулисите на "Като две капки вода“. Въпреки демонстрираното пред камерите уважение, отношенията им са белязани от два сериозни професионални и лични разрива в миналото.Първите искри на симпатия между двамата се появяват преди около пет години, когато Азис пръв търси контакт с Димчев в социалните мрежи. Последвалите срещи и разговори за изкуство обаче бързо разкриват дълбоки различия в техните философии. Докато за Азис музиката е средство за постигане на хитове и масова популярност, Димчев я разглежда като чисто артистично търсене.Според хайлайф клюките истинският скандал избухва в столичен ресторант, след като Димчев споделя за предстоящи изяви в САЩ и покана от фронтмена на R.E.M. Майкъл Стип.Азис коментирал пред приближени, че именно "такива артистчета“ са виновни за състоянието на световната музикална сцена.Историята познава и вторият опит за сближаване мжеду тях, но той се провалил заради коренно противоположните им вкусове към мъжете, което допълнително нажежило обстановката.В момента двамата артисти споделят една сцена в популярното имитаторско шоу, където Азис, в ролята си на жури, не пести похвали за таланта на колегата си. Запознати обаче твърдят, че зад кулисите се усеща нотка на ревност, тъй като Димчев бързо се превърна в един от големите фаворити на публиката този сезон.