Легендарният български тенисист Стефан Цветков, известен като Големия Цъф, си отиде от този свят на 84-годишна възраст. Скръбната вест съобщи синът му, също Стефан Цветков."Почивай в мир, тате. Думите не могат да опишат величието ти като човешко същество. Искаше ми се да имам шанса да ти кажа довиждане“, написа Цветков-младши във Facebook.Големия Цъф е роден на 11 август 1941 г. в София. Първоначално тренира футбол в ЦСКА, но заедно с приятели се запалва по тениса заради известните състезатели Генчо Михайлов, Милчо Михайлов и най-вече Владимир Томов, който тогава е национал.Така през 1954 г., когато е на 13 години, той стъпва на тенис на кортовете на Спартак (впоследствие Левски Спартак). Започва да тренира усилено и резултатите не закъсняват.Цветков има много титли при юношите и от отборни първенства, става и двукратен шампион на България при двойките със своя съученик и най-близък приятел Цветан Цолов. Участвал е на всички проведени 5 национални спартакиади, като на всичките е с призово класиране. Още през 1959 г. става национал и е в държавния отбор чак до 1966 г., като участва на три балканиади. В този период - през 1962 г., става и студентски шампион на България.Малко известен факт е, че Стефан Цветков е играл в кариерата си срещу Франческо Ричи Бити - на двойки, с партньор отново Цветан Цолов. Това става през 1967 г., когато наши тенисисти са поканени в Равена от бившия футболен национал Георги Костов-Циц, който живее там. И се организира двустранен мач между тима на Равена и Спартак, а Ричи Бити е студент и тепърва пробиващ тенисист.Цветков е играл също и срещу легендарния румънец Йон Циряк, срещу известните югославски тенисисти Ники Пилич, Желко Франулович и Боро Йованович. На балканиадата през 1963 г. Цветков пита Пилич как с Цолов да станат големи тенисисти. Отговорът е: турнири, турнири и пак турнири. Само месец по-късно в България се получава покана за такава тенис верига (Сплит, Любляна, Загреб), като това е дебютно участие за българи.Като тенисист Цветков се разминава с участие при дебюта на българския отбор за купа "Дейвис" през 1964 г., когато е решено тимът ни да бъде само от трима души. Но през 1985 г. става капитан на националите за "Дейвис" (в отбора са Юлиян Стаматов, Красимир и Мариан Лазарови). Преди това обаче Цветков води и отбора ни за King′s cup (европейско отборно първенство за мъже) и под негово ръководство българските тенисисти побеждават в Букурещ Румъния (с Флорин Съгърчану) и в Загреб Югославия (със Зоран Петкович - бащата на една от звездите на Германия при жените Андрея Петкович). Тогава в националния отбор под негово ръководство играят Любен Генов, Божидар и Матей Пампулови и Любомир Петров.Състезателната кариера на Цветков се простира чак до 40-годишна възраст и преминава през участие в общо 25 републикански първенства.