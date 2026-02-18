Напусна ни проф. д-р Камен Плочев
Проф. Плочев започва своя професионален път в Академията преди точно 50 години – през 1976 г. Колегите и приятелите му го описват като инфекционист с голямо сърце, човек с безупречен авторитет и неизчерпаема отдаденост.
Той беше истински боец на първа линия – винаги готов да се изправи пред най-тежките предизвикателства за здравето на нацията. От познатите сезонни болести, през заплахата от Ебола и COVID-пандемията до редки и екзотични инфекции. Проф. Плочев винаги беше там, където животът на пациентите зависеше от неговата експертиза, носейки увереност и спокойствие и за пациентите, и за екипа му.
Безспорен е неговият принос към българската медицина, международното сътрудничество и развитието на инфекциозната наука, за което е получил редица отличия. Най-голямото му признание обаче бяха топлите думи на пациентите, на които помагаше до последния си ден. Въпреки влошеното си здраве, той не се отказа и не спря да се бори за живота на другите, но загуби битката за своя. Примерът му ще се пази като символ на всеотдайност и професионализъм.
Професор Камен Плочев ще остане в съзнанието и сърцето на всички, които го познавахме като достоен и честен човек, който никога не правеше компромис с принципите си, като професионалист без показност, лоялен към екипа си и ментор на поколения медици.
Ръководството и личният състав на ВМА изказваме своите най-искрени и дълбоки съболезнования към семейството и близките му.
Светла му памет!
