ЗАРЕЖДАНЕ...
Напусна ни уважаван доктор - емблематично име в педиатричните среди
©
Публикуваме текта без редакторска намеса:
С прискърбие Ви уведомяваме, че след продължително боледуване ни напусна д-р Борислав Ганев.
Д-р Ганев е е специалист педиатър и детски кардиолог в София с над 30 години опит. Професионалният му път преминава в структурите на няколко големи университетски болници сред които и "Пирогов". Последните 6 от тях той се установява в Клиниката по педиатрия на университетската спешна болница, където активно участва в утвърждаването на детското звено.
Той е възпитаник на Медицински университет София, където се дипломира през 1984 г. Придобива специалност по Детски болести през 1991 г. и специалност по Детска кардиология през 1994 г. През 1997 г. специализира детска кардиология в клиниката по Детска кардиология на Детската болница Necker - Париж.
Уважаван колега, емблематично име в педиатричните среди и обожаван от колегите - така д-р Борислав Ганев остава в сърцата на всички, а екипът на Клиниката по педиатрия на "Пирогов" ще се постарае уроците му да бъдат предавани на поколенията.
Ръководството на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" поднася съболезнования на семейството, близките и колегите му!
Дълбок поклон пред паметта на д-р Борислав Ганев!
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кога да се чекираме за полет, за да получим по-добро място в само...
17:09 / 01.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.