Напът е да обере всички отличия от най-престижните награди за музика

© ЕПА/БГНЕС Певицата Бионсе получи най-много номинации за наградите "Грами" - девет на брой, с което изравни рекорда на съпруга си Джей-Зи за най-номиниран артист в историята на водещите музикални отличия. В категорията за изгряваща звезда се отличава италианската рок банда "Манескин".



Бионсе и Джей-Зи имат общо по 88 номинации за "грамофончетата", присъждани от американската Национална звукозаписна академия, припомня БНТ.



Три от номинациите за Бионсе са в категориите, наречени Голямата четворка (албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител). В категориите за песен и запис на годината изпълнителката ще се съревновава с парчето "Break My Soul", а за албум на годината - с "Renaissance", с който "нагази" в денс музиката.



Рапърът Кендрик Ламар е с осем номинации за наградите "Грами", следван от Адел и Бранди Карлайл с по седем. Хари Стайлс, Мери Джей Блайдж, Фючър, диджей Калед, певецът и автор на песни Дъ-Дрийм и мастеринг инженерът Ранди Мерил са с по шест.



Близо половината от водещите номинирани тази година, оповестени от звезди на музиката като Оливия Родриго, Джон Леджънд, Машин Гън Кели и Смоуки Робинсън, са жени, а над половината - цветнокожи, отбелязват от звукозаписната академия.



"Това ме кара да се чувствам много горд, но и да осъзнавам факта, че трябва да поддържаме работата, която сме свършили", каза Харви Мейсън младши, главен изпълнителен директор на Националната звукозаписна академия. Той заяви, че е постигнат напредък в системата за гласуване, основана на партньорски решения, както и в увеличаването на броя на членовете, но все още вярва, че може да се постигне по-голям прогрес.



Тази година бяха добавени пет нови категории, сред които за текспописец на годината, които според Мейсън младши ще допринесат за повишаването на разнообразието на най-престижните музикални отличия.



Бионсе, жената с най-много "грамофончета" в историята - 28, може да счупи рекорда на британско-унгарския диригент Джордж Шолти, ако спечели четири награди. От 1997 г. Шолти държи рекорда за най-награждаван артист с 31 отличия.



За първи път в успешната си кариера Бионсе ще се съревновава в денс категории, както със седмия си студиен албум "Renaissance", така и с хитовото си парче "Break My Soul". Певицата е с номинации и в категории за ритъм енд блус.



Освен "Renaissance" на Бионсе, във водещата категория за албум на годината са номинирани "30" на Адел, "Voyage" на АББА, "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни, "Good Morning Gorgeous'' (Deluxe)" на Мери Джей Блайдж, "In These Silent Days" на Чарли, "Music of the Spheres" на "Колдплей", "Mr. Morale & the Big Steppers" на Кендрик Ламар, "Special" на Лизо и "Harry's House" на Хари Стайлс.



Парчетата, номинирани в категорията за запис на годината освен "Break My Soul" на Бионсе са "As It Was" на Хари Стайлс, "Woman" на Доджа Кет, "Easy On Me" на Адел, "Don't Shut Me Down" на АББА, "Good Morning Gorgeous" на Мери Джей Блайдж, "Bad Habit" на Стив Лейси, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар, "About Damn Time" на Лизо и "You and Me On the Rock" на Чарли в сътрудничество с "Луциус".



За наградата за песен на годината, която се присъжда за авторство, ще се съревновават създателите на "About Damn Time" на Лизо, "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" на Тейлър Суифт, "As It Was" на Хари Стайлс, "Bad Habit" на Стив Лейси, "Break My Soul" на Бионсе, "Easy On Me" на Адел, "God Did" на диджей Калед, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар и "Just Like That" на Бони Райт.



Три от петте номинации за Джей-Зи са за песента "God Did" на диджей Калед, записано в сътрудничество с Рик Рос, Лил Уейн, Джон Леджънд и Фрайдей.



В четвъртата водеща категория за най-добър нов изпълнител са номинирани Анита, Омар Аполо, ДОМи и Джей Ди Бек, Муни Лонг, Самара Джой, Лато, "Манескин", Тоби Нигуе, Моли Тътъл и "Ует Лег".



Наградите "Грами" ще бъдат раздадени за 65-и път на церемония в Лос Анджелис на 5 февруари.