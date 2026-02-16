Даниел Върбанов бележи нов успех в Народния театър - красивият и талантлив актьор от сериала "Войната на буквите“ получи роля в още един хит на академичната трупа. След като критиката го похвали за участието му в "Театър“ по Съмърсет Моъм, сега Даниел Върбанов излиза в "Цветът на дълбоките води“.Във философската драма той дели камерната сцена с Емануела Шкодрева и Бойка Велкова. Двете дами са кралиците Мария Стюарт и Елизабет, а той е сър Франсис Уолсингъм, създател на тайните служби и съветник на Елизабет от 1573 г. до смъртта си. Мария Стюарт 18 години е в плен на Елизабет, а Уолсингам организира нейното обезглавяване. На малкия екран пък го гледахме в кастинга за ролята на Христо Стоичков. За Даниел ролята започва там, където свършва сигурното. Тази философия задава тона на живота и кариерата на актьора. Когато научава за кастинга, се записва веднага - без никакво чудене."Избрах да представя интервюто на Стоичков с Кеворк Кеворкян, защото там много ясно се вижда комбинацията от огромно самочувствие и желание да се доказваш. Да си на върха и пак да си гладен - това е изключително интересно", смята артистът. Върбанов подчертава уникалността на Стоичков: "Христо не говори на диалект, а на свой собствен език. Говорът му не е от Пловдив - комбинация е от български и испански звучене, с характерни провлачвания и интонации. Ако не се доближаваш до звученето му, няма смисъл да правиш ролята, но механичното копиране убива човека".Даниел Върбанов рядко си позволява почивка дори през уикендите. По собствените му думи, за него този етап от живота е време за натрупване на опит и за максимална отдаденост на професията.Три години след премиерата на историческия сериал "Войната на Буквите" Даниел все още си остава княз Баян. Ролята на му донесе популярност почти мигновено. Самият Върбанов признава, че е очаквал сериалът да предизвика интерес заради темата и участието на утвърдени имена като Теодора Духовникова, Деян Донков и Захари Бахаров, но не е могъл да предвиди как ще бъде възприет лично той.За ролята на Баян се явяват над 130 кандидати. Върбанов не приема избора си като лична победа над останалите, а като съвпадение между неговата личност и визията на създателите за героя. Кастингът, по думите му, е бил насочен не толкова към демонстрация на актьорски техники, колкото към разкриване на характера на кандидатите. Именно тази автентичност е била водеща при окончателния избор.Образът на княз Баян в сериала е художествена интерпретация, изградена върху ограничен исторически материал. В този смисъл персонажът носи съвременна психологическа дълбочина. Даниел Върбанов споделя, че между него и героя има немалко допирни точки - Баян е комбинация между самия него и по-малкия му брат. Актьорът е най-големият от трима братя и признава, че семейната динамика, в която е израснал, по естествен начин се е пренесла и в екранния му образ.Покрай популярността на сериала стана публично известно и че Даниел Върбанов е син на бившия земеделски министър Венцислав Върбанов. Самият актьор подчертава, че никога не е крил този факт, но и не го е считал за съществен в професионалния си път. Той изразява открита гордост от родителите си и определя детството си като спокойно и подкрепящо. Според него именно съчетанието между артистичната натура на баща му и интереса на майка му към изкуството е оказало влияние върху ранния му избор на професия.Образованието на Върбанов включва и обучение във Великобритания. Средното си образование завършва в английски пансион, а след това преминава едногодишен курс в актьорска академия в Оксфорд. По-късно се завръща в България и е приет в НАТФИЗ, в класа на проф. д-р Атанас Атанасов. Той не съжалява, че не е продължил обучението си във Великобритания, като подчертава, че българската школа му е дала по-личен и задълбочен подход към професията. Според него именно ограниченията често раждат креативност, а истинското кино се прави с идеи, а не с бюджети.Върбанов следи активно развитието на съвременното българско кино и театър и изразява умерен оптимизъм за бъдещето им. Смята, че новото поколение творци работи с по-голяма мотивация и желание за промяна. Самият той не си поставя конкретни граници и не крие амбициите си да се развива не само като актьор, но и в други аспекти на изкуството.По отношение на критиките към "Войната на буквите“ актьорът смята, че публиката има пълното право на мнение, независимо дали то е положително или отрицателно. За него най-важното е, че сериалът поражда дебат и не остави зрителите безразлични.В началото на своята кариера Даниел криеше коя е приятелката му, като само споделяше, че е обвързан. На по-късен етап сподели, че любимата му е актрисата Александра Лашкова. Върбанов предложи брак на своята половинка на финала на шоуто "Като две капки вода" през май 2025 г., когато, пред хиляди зрители и камери на живо падна на колене и й каза: "Ще бъда кратък. Единственият човек, с когото искам да се прибирам вкъщи, си ти. Александра, ще се омъжиш ли за мен?". Отговорът на Лашкова бе емоционален и категоричен: "Хиляди пъти "да"!".Наскоро синът на бившия министър на земеделието и горите Венцислав Върбанов разкри, че сватбата няма да се случи през 2026 г., защото двамата искат всичко да бъде изпипано до съвършенство. "Сватбата е задвижена, но няма да може да стане тази година, защото този процес се оказа много сложен. Всичко трябва да бъде прекрасно и внимателно изпипано, не претупано. Искаме този ден да бъде точно толкова магичен, колкото си го представяме", казва той.Годеницата на Върбанов има сериозни изисквания и точно заради това церемонията ще се състои следващата година. Влюбените са категорични: "Всичко трябва да бъде измислено и направено перфектно. Не искаме компромиси". Даниел споделя и как любовта към Александра влияе на живота и професията му: "Когато човек е влюбен, е вдъхновен и това по никакъв начин не пречи на професията ни, даже помага. Любовта кара хората да правят най-лудите и най-смели неща. В изкуството те са взаимно свързани".Александра и Даниел са заедно от 2021 г. Те се запознават в НАТФИЗ, където попадат в един и същ клас този на проф. Атанас Атанасов. Александра, родом от Мездра, е позната на зрителите от "Войната на буквите", където играе Макрена, а Даниел - като Баян. Освен на екрана двамата си партнират и в живота.Освен подготовката за идната сватба в живота на Даниел има и друго вълнуващо събитие. Той участва и в американски библейски сериал "Вярващите", който започва на 22 март., точно преди Великден. Екранният Баян влиза в ролята на Саймън. Сериалът ще се състои от 6 епизода и разказва библейските истории от книгата "Битие", като поставя героите пред духовни и морални избори. "Предостави ми се възможност за този кастинг точно в момент, когато бях загубил няколко много хубави кастинга. Отидох без очаквания и изненадващо го спечелих. Най-сладко е, когато не очакваш нищо и всичко се получава най-добре", разкрива Върбанов.Снимките в Италия са били истинско приключение с голям бюджет, впечатляващи локации и звездни актьори като Мини Драйвър, чийто талант впечатлява Даниел още с ролята й в драматичния филм "Добрият Уил Хънтинг".Тази година и Даниел Върбанов, и Лашкова ще са посветени на кариерите си, както и на подготовката за сватбата, а догодина ще видим с каква венчавка ще ни изненадат.