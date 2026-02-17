Наша актриса: Пазете се
“Доста съжалявам, че не я ваксинирах. Сега има бум на варицела. Пазете се", пише артистката.
Тя е заснела наследницата си в гръб, поставяйки фокус върху белезите от вирусното заболяване, проявяващо се със сърбящ мехурест обрив. Грижовната майка не дава информация за висока температура и неразположение, но съветва последователите си да бъдат внимателни.
През последните седмици актрисата беше доста ангажирана, а причината за това - премиерата на филма “3.0 килограма щастие". Лентата, която отбеляза грандиозно начало, разказва истинската история на жена, на 55 години, която забременява с бебето на дъщеря си - същата не успява да зачене, против закона и против волята на съпруга си, превръщайки живота на четирима души в абсурд, пише Edna.bg.
Заедно с Дария играят Стефка Янорова, Герасим Георгиев-Геро и Владимир Зомбори.
