"Първо се отчаях жестоко. Чувствах се много зле психически. Един от най-големите проблеми на жените, които минават през инвитро процедури е срамът, че минават през това нещо и че не са се справили. Потърсих помощ, но тя не беше подходяща, след което ми дадоха антидепресанти, които не ми действаха изобщо добре". Това сподели актрисата Искра Донова по време на участието си в подкаста на Ева Веселинова "Извън райската градина".Тя разказа през "ада", който е преминала и какво ѝ е коствало да се сдобие с мечтаната рожба:"Мислех, че това е един от най-тежките моменти в живота ми. Първо се отчаях и се чувствах много зле до такава степен, че направо най-крайни мисли са ми минавали. Имах фобия от игли. Казаха ми "Споко, знаеш ли колко жени минават през това?" Това е най-тъпото нещо, което може да се каже на човек, който в момента е на пика на емоциите и на страховете си", разказа Искра.Според нея най-важната стъпка е:"Най-хубавото нещо, което може да направи човек за себе си, е да поиска помощ и трябва да се научиш на това", каза тя.