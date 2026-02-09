Наша известна актриса: Благодарна съм. Щастлива съм
"Кога минаха две години... Кога мечтаех за него и ето че вече разбърква всичко в живота ми... и със замах премахва излишното", написа актрисата, като откровено разказа за пътя си като майка – с трудните моменти, съмненията и уроците, които детето ѝ ѝ е дало.
Искра Донова признава, че майчинството я е променило из основи.
"Понякога не знаех как... понякога се учех в движение, понякога не можех повече, но едно "мамо, гуш"... и намирах сили, които не знаех, че имам", споделя тя.
По думите ѝ синът ѝ я е научил да забавя темпото и да се радва на малките неща:
"Научи ме да бързам по-малко, да се радвам на сутрините с рошава коса, на студеното кафе по обяд, на смеха без причина, на малките победи, като успешно обути чорапи... за кратко..."
Актрисата завършва посланието си с благодарност и усмивка:
"Благодарна съм. Щастлива съм. Имаме си абсолютна фурия. Да ни е жив и здрав."
С поста си Искра Донова показа една нежна и истинска страна от живота си – тази на майка, за която любовта към детето променя всичко.
