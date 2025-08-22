ЗАРЕЖДАНЕ...
Наша седемкратна световна шампионка стана майка, бебето с прекрасно име
Коя е Мария Оряшкова
Мария Оряшкова е родена в град Пирдоп на 12.12.1988 г. Детските и ученическите ѝ години преминават в село Бъта и гр. Панагюрище. Спортната ѝ кариера започва при треньорите Иван Нетов и Васил Соколов.
Оряшкова е 10-кратна европейска шампионка по самбо. Запалва се по спорта от своя по-голям брат. Победителка на Европейските игри през 2019 г. в гр. Минск, Беларус, 6-кратна световна шампионка, 5-кратна сребърна медалистка (2007, 2013-2015, където играе със скъсани кръстни връзки, 2018) и 3 пъти бронзова (2010, 2011, 2017) медалистка от световни първенства по самбо. Най-титулувана спортистка в Световното самбо.
Мария Оряшкова беше част от петия сезон на приключенското риалити "Игри на волята", където в част от представянето ѝ се казва следното: "Не харесва егоцентрици и дървени философи". Именно в това предаване Оряшкова обяви, че прекратява състезателната си кариера.
"За мен беше чест да играя на тази арена и искам да запомня всеки един момент. И днес на тази арена е последното състезание в живота ми. Оттеглям се от спорта. Не събрах смелост да го направя на тепиха, да изляза и да оставя екипа си там, но се радвам, че успях да го направя тук. Благодаря ви!", сподели през сълзи Мария Оряшкова през 2023 г.
