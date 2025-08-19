ЗАРЕЖДАНЕ...
Нашенка разведе голяма турска звезда
Само преди дни турският вестник "Хюриет" съобщи, че Йълдъз и Берек вече не са заедно, а раздялата е въпрос на време. Като причина се съобщава паралелна връзка с нашенката Гюлсим Али, която е българка и тази година бе на посещение при родата в Русе. Пред турските журналисти красавицата ни разказва как се е запознала с голямата турска звезда, а това се случило на кастинг за дългоочаквания сериал в Турция "Плодородни земи“, който нашенката печели.
Октай също е бил на него, но ролята му се изплъзнала. Берк и съпругата му Йълдъз Чаарь Атиксой сключиха брак през септември 2022-ра в двора на къщата си край Босфора, припомнят запознати. За симпатичния турчин това е втора жена, която също като първата е актриса. Миналата година тя му роди и дъщеричка Мира Милена.
42-годишния Берек познаваме от кримисериала "Опасни улици“. Разводът с първата му жена Мерве Сараджьоглу пак мина със скандали, тъй като двамата често си разменяха шамари и на улицата.
Засега Гюлсим Али не е коментирала развоя на връзката им, но тя е факт, тъй като двамата вече ги щракват в компания и поотделно.
Нашенката става известна през 2009 г., когато печели в София конкурса "Супермодел на България“. Тогава тя е едва на 14 г. и е най-малката участничка, но впечатлява журито с отлични мерки и височина от 174 сантиметра. Впоследствие хубавицата представи страната ни на световно дефиле в бразилския град Сао Пауло. Родена е на 18 февруари 1995 г. в Русе в семейството на български турци и никога не губи връзката си с родния град.
Първите стъпки на Гюлсим в киното са през 2012 г., когато се явява на кастинг и е одобрена за второстепенна роля в поредицата "Последното лято на Балканите 1912". Снимките са в Северна Македония, а след техния край младата актриса заминава да живее в Истанбул за постоянно. Целта й е да усъвършенства турския си език, тъй като преди това основно говори на български. В Турция Гюлсим проби с участието си в няколко суперуспешни сапунки и вече е в Топ 10 на най-известните турски актриси в южната ни съседка, пише "България Днес“.
