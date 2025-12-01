Наследниците на Кейт и Уилям с "много специална" покана
Източници разкриват пред Hello, че поканата е свързана с любимото на всички британско мече – Падингтън! Наследниците ще бъдат сред първите, които ще се потопят в приключението на новия мюзикъл "Падингтън“– продукцията, която пренася героя на Майкъл Бонд на сцената.
Къде ще ходят?
Кралските наследници ще посетят събитието на ВИП режим, вероятно в някоя строго охранявана лондонска зала или на частна репетиция, далеч от любопитните погледи. Така те ще получат достъп до шоуто, преди то официално да бъде отворено за широката публика. Да си кралско дете значи да гледаш мюзикъла, преди да е пуснат трейлър!
Какво ще правят?
Принц Луи – в търсене на мармалад: Както винаги, най-малкият принц ще прекара по-голямата част от времето си в опити да се промъкне до сцената, за да провери дали актьорът в костюма на Падингтън наистина има сандвичи с мармалад в палтото си. Любопитството му ще бъде неудържимо!
Принцеса Шарлот – кралският критик: Шарлот, с присъщата си сериозност и внимание към детайла, вероятно ще даде на родителите си дискретни бележки относно осветлението и реквизита.
Принц Джордж – бъдещият покровител: Най-големият наследник ще инспектира мерките за сигурност и ще попита дали Кралското семейство може да стане покровител на постановката.
Припомняме, че връзката на Кралското семейство с обичаното мече Падингтън датира от години и е натоварена с много емоции. През 2017 г. тогава бременната херцогиня Кейт Мидълтън танцува с мечето Падингтън на благотворително събитие на едноименната гара в Лондон, където успя да очарова малките почитатели на героя. А през 2022 г. самата Кралица Елизабет II участва в емблематичен скеч с Падингтън по повод Платинения юбилей, с което завинаги циментира мястото му в сърцата на британците, пише Ladyzone.bg.
