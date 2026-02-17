"Сексът в кухнята е от най-качествените“, палаво твърди Наталия Кобилкина.Тя с ентусиазъм търси места, където сексуалните преживявания ще ca най-вълнуващи и едно от тях го намира точно между печката, тиганите и чиниите. Засега не споменава дали е имала личен опит с еротични изпълнения сред паниците и тавите.Кобилкина с вещина обявява: "Когато мъж вижда жена, готвеща нещо вкусно, въртяща дупенце и така (показва на видео как точно), се обръща към него, в неговата глава стартират сексуални фантазии“. След това следва непоколебим съвет в друга посока: "Ако в този момент ти стискаш и отпускаш своите вагинални мускули и започнеш да мислиш как ще те целува, как ще си въртиш дупенце, много бързо този мъж се пренастройва и започва да ти помага в домакинството“, и завършва игриво с извода: "След това не знам дали ще имате вечеря, но нещо горещо ще имате.“Сексуалното гуру, за каквато по призвание се обявява Кобилкина, смята: "Страстта не умира, когато любовта свършва. Тя изчезва, когато престанем да бъдем живи един за друг. Когато връзката се превърне в система за оцеляване, а не в пространство за желание.“В профила си в Инстаграм Кобилкина се е обявила и за Bulgaria's Icon - българска икона. А във Фейсбук е добавила: Психолог, сексуален терапевт, автор, предприемач. Твърди, че видеата й из мрежата са гледани по над 1 млн. пъти. Оповестява, че нейната мисия е да помага на жените и мъжете да създават щастливи връзки, изобилие и смислен живот, пише "Телеграф".Преди време Наталия Кобилкина се бе вдъхновила от една възглавница и по специално един ергономичен за врата вид. Според секс гуруто при определено лягане върху подобна възглавница, която се премества към кръста, то при жената се достига не просто до G-точката, ами и до следващото ниво. Тогава тя го нарече F-точка. Засега сексолози не са потвърдили това, но пък приносът на Кобилкина към всички F-точки в човешкото тяло, където и да са те, е безспорен.