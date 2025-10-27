ЗАРЕЖДАНЕ...
Натали Трифонова - повече от секси мамче
Едва месец след раждането на сина си, синоптичката на Би Ти Ви се показа по дантелена нощница. Тя публикува в социалните мрежи снимки, за които позира в колата си, облечена в късо кожено палто с косъм, под което се вижда къса сатенена нощница с дантели. Разбира се, това би могло да минава и за пола, но видът й по-скоро на нощница или комбинезон.
От изражението на Трифонова се вижда, че тя никак не се притеснява от долната част на облеклото си, което е подходящо единствено за спалнята. Натали изглежда все така предизвикателна, както беше и преди раждането, пише HotArena.
