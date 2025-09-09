ЗАРЕЖДАНЕ...
Натали Трифонова ражда новия Ален Делон
©
След като прекара цяло лято по гръцките курорти, Натали се прибра в София, за да подготви дома си за новия член на семейството. Тя не крие, че е обсебена от детайлите и иска още от първия ден всичко да е "като по конец“ – от меките одеялца до кърпичките за бебето.
Любопитното е, че докато бъдещите майки масово се чудят как да кръстят наследника си, Натали отдавна е решила името. Изборът ѝ е съобразен с екзотичната фамилия на таткото – Чой, което автоматично изключва традиционните български мъжки имена.
С това признание красавицата отхвърли клюките, че е сложила точка на връзката си с корееца. Двамата са заедно от четири години, но умишлено не показват близостта си – причината е в миналото на Чой, който вече има семейство и 15-годишна дъщеря. Въпреки сянката на този брак, Натали твърди, че очакваното бебе е "изненада“, но и най-желаното нещо в живота ѝ.
"Майка ми ме е родила на 21, а аз ще съм на 33, когато стана родител. Надявам се да не съм закъсняла, но вярвам, че любовта към детето няма възраст“, споделя тя.
Зад гърба ѝ стоят майка ѝ – стоматоложката Ванина, отгледала я сама, и баба ѝ – уважаваната педиатърка д-р Маргарита Ковачева, носителка на приза "Лекар на годината“. Така Натали влиза в майчинството с уникален "екип“ от жени, готови да й помагат.
Най-любопитното признание обаче е друго – Трифонова се надява детето да се метне на нейния дядо, който по думите й е бил живото копие на Ален Делон и истински сърцеразбивач. "Ако вземе дядовите гени, ще е късметлия!“, смее се водещата.
С това тя недвусмислено намекна – не държи бебето да е "малък Чой“, а по-скоро "новият Делон“, пише Intrigi.bg.
Още по темата
/
На 51 тя стана модел
10:52
Владо Карамазов: Предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият
07.09
Още от категорията
/
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако вътрешното производство не се компенсира с внос
08.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.