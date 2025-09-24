ЗАРЕЖДАНЕ...
Натали Трифонова роди, кръсти детето с необичайно име
© Фейсбук
"Добре дошъл, Арън! Обич моя!", написа синоптичката във Фейсбук.
"Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Anna Ivova Bogdanova, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите!", гласи останалата част от публикацията й.
Преди време Натали Трифонова беше намекнала, че името на детето й няма да е типично българско, за да си отива с нестандартната фамилия на бащата – Мартин Чой, който има азиатски корени. Двамата родители искали нещо модерно, интернационално.
