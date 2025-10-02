ЗАРЕЖДАНЕ...
Натали Трифонова с предвидливо решение за малкия Арън
©
Синоптичката на bTV и водеща на COOLt... не пропусна да сподели щастието си със своите многобройни почитатели в социалните мрежи – казвайки, че след появата на Арън "светът е вече е по-красив“.
И по всичко изглежда, че Натали вече е напълно отдадена на новата си роля – на грижовна и любяща майка. И дори мисли за бъдещето на своето дете. Ето защо предвидливо е взела решението да съхрани негови стволови.
"Надявам се никога да не се налага да ги използваме, но това дава поне мъничко спокойствие на всяка неспокойна майка (а ние всички сме такива, когато се отнася за здравето на децата ни)“, написа чаровната водеща в профила си в Instagram, давайки добър пример на всички жени и бъдещи родители.
Твърде вероятно Натали е взела разумното решение по препоръка на своите близки – нейната баба е Маргарита Ковачева, отличена като "Лекар на годината" за Велико Търново през 2020 г. Тя има над 40 години стаж като педиатър и по-добре от всеки знае колко важна е превенцията в медицината.
Натали Трифонова имаше добрия шанс да прекара една спокойна и щастлива бременност. Докато бе в очакване, тя често пътуваше – до родното Велико Търново, до морето или до съседна Гърция. И дори документира бременността си, снимайки се за кориците на модни списания, пише ladyzone.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Памела Андерсън вече не е същата, шокира с визия
22:32 / 01.10.2025
Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
21:38 / 01.10.2025
Ето кои двойки са останали заедно след финала на "Ергенът- Любов ...
22:24 / 01.10.2025
Всеки го прави и се оказа, че е учудващо печелившо
22:48 / 01.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от ...
21:38 / 01.10.2025
Анатоли Лазаров и Георги Златарев: "Те бяха десет" е представлени...
16:50 / 01.10.2025
Актуални теми
Мишев
преди 19 мин.
Хубаво българско име!!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.