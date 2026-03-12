Натали Трифонова вкара бебе Арън в рекламния бизнес
©
"Днес прогнозата е с висока вероятност за усмивки“, казва Натали в рекламното видео, в което държи бебето.
Досега тя криеше лицето на малкия сладур от хорските погледи, но от няколко дни тя пуска снимки, без да се притеснява как изглежда.
Майката на Натали - Ванина също се престраши и се похвали с първата фотосесия на бебето.
Още по темата
/
Яна Маринова: Разделих се с близък приятел, защото отказах екскурзия в Москва по време на войната
11:36
Петя Буюклиева: Вече 20 години минаха от това трагично събитие, но болката стяга сърцето и гърлото ми
09:58
Почина Любомир Пеевски
11.03
Още от категорията
/
Спорт Тото приключва 2025 г. с отлични финансови резултати, ръст по ключови показатели и над 95 млн. евро наличност
11:16
Д-р Петър Чипев със съвети за бързата адаптация на организма при преминаването към лятното часово време
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Любомир Пеевски
17:08 / 11.03.2026
Българката, която си купи къща само за 1 евро: Имотът не е подаръ...
12:38 / 11.03.2026
Ива Екимова се престраши да покаже новата си любов
11:42 / 11.03.2026
Студено утро във Варна днес, ето колко показа термометърът
08:33 / 11.03.2026
Проф. Рачев: На 17-18 март нещо се готви, но ще е слънчево
10:35 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.