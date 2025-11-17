Наталия Симеонова планира да се върне в Америка, където да прекара старините си. Емблематичната водеща на "Море от любов" се отказа от идеята си да прави ново предаване у нас, тъй като не среща подкрепата на нито една телевизия. Тя е получила откази от най-големите медии, а не й се занимава с подкасти. Точно в този момент тя била зарадвана с новината, че Америка й предоставя зелена карта."Най-сетне взех зелена карта и мисля да остана с нея там, тя ми дава достатъчно права на територията на САЩ. Все още нямам паспорт, но важното е, че успях да си извадя зелена карта! Това беше голяма битка, продължила години", сподели Наталия Симеонова.Според американското законодателство, притежателите на зелена карта трябва да се установят за постоянно на територията на Америка и това не подлежи на коментар. Ако не прекарват поне 6 месеца в страната (не по-малко от 183 дни), картата следва да бъде анулирана. Това означава, че Наталия със сигурност ще се установи за постоянно отвъд Океана.Преди време Симеонова разказа, че дъщеря й Виктория моли правителството на САЩ да даде поданство на нейните родители. Това е причината тв водещата и съпругът й Денис Ризов да прекарат половината от времето си в Тампа, САЩ, където от години имат луксозна къща. Не е ясно дали Наталия ще остане в жилището на бившия си съпруг или ще си вземе свой собствен имот. Двамата са в добри отношения след раздялата си, но Денис има друга връзка и едва ли ще е удобно предишната му съпруга да е около него, пише HotArena.