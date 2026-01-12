Наум Шопов спря дъщеря си от училище
"Тъй като получих "притеснени" съобщения от родителите относно обучението на Амая и престоя ни тук, искам да уточня две неща. Независимо от периода, Амая няма да изпусне нито ден, нито "буква" от предучилищната си подготовка. И не на последно място, очакваме бебе в семейството, а това е момент, който тя самата няма желание да пропусне. Благодаря ви за загрижеността" – отвърна Теа, която не приема критики и мнение, различно от нейното.
Детето ще отсъства може би повече от месец. Тази година с Теа и Наум няма да ходят майката на инфлуенсърката и сестра й Ая, която е в напреднала бременност и се подготвя за раждане, а щастливата баба трябва да помага за бъдещото бебе и заради това няма да пътува.
Припомняме, че 5 години подред цялото семейство пътува с Наум и стои по два месеца на почивка. Шопов стана известен с това, че води цялата рода на снимките на "Ергенът", където отмарят за сметка на продукцията. Аргументът му е, че е много свързан със семейството си и не може да се отделя от тях за толкова дълго време.
Шоуто се завръща в ефир съвсем скоро, през февруари, а ергените, готови да открият любовта, вече са известни. Изглежда, че снимките за петия сезон официално са започнали, а това издаде и водещият на шоуто Наум Шопов. "Министърът на розите се завърна в Шри Ланка“, сподели половинката на Наум в социалните мрежи, към видео, което публикува наскоро. В него семейството показа пътуването си до екзотичната дестинация. Семейството разказа, че е започнало годината по неприятен начин, но изглежда, че вече всичко е наред.
"Наум кашляше още от средата на декември, както и Амая, но неговата кашлица се влоши дотолкова, че на 31-ви се наложи спешно да търсим лекарска помощ. Посрещнахме Нова година в криза – с кашлица, давене и много притеснение. До последно не знаехме дали изобщо ще успеем да тръгнем. За щастие, справихме се“, пише Теа в инстаграм, която не изпуска мъжа си от поглед и ходи с него на всичките му работни ангажименти.
Катето Евро с нов опит
08:23
Азис: Ще се омъжвам!
09.01
"Мамник" от "Осанна" до "Разпни го"
11:28 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:15 / 11.01.2026
