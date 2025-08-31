The News.
Малко след като Суифт и Келси обявиха годежа си във вторник на 26 август, колеги артисти, приятели и колеги от индустрията заляха социалните медии, за да поздравят двойката.
Сред другите поздравителни съобщения, приятелката на Тейлър, Присила Торес, сподели публикация, която предизвика доста шум: "ТОЙ ГО НАПРАВИ!!! Той го направи!!! Честито, Тейлър“, написа мексиканската поп звезда.
"Подготвила съм най-зрелищната реч на кума, аз ще диджействам сватбата ви“, добави тя.
На фона на спекулациите, че 33-годишната Селена ще поеме важната роля на кума, публикацията на Торес предизвика любопитство. Макар че остава неофициално, увереният тон на Торес подсказва, че Тейлър може би ѝ е поверил задълженията, вместо на дългогодишната си най-добра приятелка.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.