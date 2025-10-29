ЗАРЕЖДАНЕ...
Не българка е спечелила Mrs Universe 2025
©
Победителката Шери Сингх
След като и ние получихме подобна информация, направихме справка в интернет и бързо се потвърди: титлата Mrs Universe 2025 принадлежи на представителката на Индия Шери Сингх. Това е 48-ото издание на международния конкурс и за пръв път в неговата история печели индийка. Участничките тази година са били 120 – впечатляваща конкуренция.
България също е имала представителка на сцената – Теа Нинова, която се е класирала на 10-то място в официалната ранглиста – достойно и престижно представяне. Истинският конкурс се е провел във Филипините, в столицата Манила, и е продължил 10 дни. Финалната вечер е била в балната зала на хотел "Окада“, най-големият и най-луксозният хотел в града. От публикуваните кадри се вижда жури от над 20 души, както и множество подаръци и отличия, връчени не само на победителките, но и на всички 120 участнички.
Припомняме, че българка вече е печелила Mrs Universe – през 2007 г. това постижение донесе Елеонора Манчева. Справките в международните и българските страници също показват, че страната ни традиционно изпраща до Mrs Universe победителката от официалния конкурс "Мисис България“, който тази година се провежда на 31 октомври, каквато е и практиката по света.
А какво се оказва за другия "конкурс“, за който беше оповестено, че българка е победителка?
Паралелно е бил проведен съвсем различен конкурс, също във Филипините, но в провинция Сан Педро, а не в Манила, и финалът му се е състоял в местен търговски център (мол). Общият брой на участничките е бил 14, разделени в три категории, което означава, че са обявени общо три победителки. Според локални публикации това събитие има едва тригодишна история.
Кадри от менте "конкурса" красноречиво показват нивото му
Миналата година дори е избухнал скандал с испанска участничка, която е била заблудена, че пътува за истинския Mrs Universe. Тя е напуснала надпреварата, дала е пресконференция пред филипинските медии и е сигнализирала, че е била въведена в заблуждение. Прави впечатление, че през миналата година участничките са били 16, а тази – 14, което подсказва дори регрес, а не развитие.
Така се потвърждава, че истинската титла Mrs Universe 2025 принадлежи на индийката, а участието на българката в разпространения по медии "конкурс“ се отнася до различен, нерегламентиран формат, който няма общо с официалната международна надпревара.
Още по темата
/
Чутовен гаф на Nova
11:15
Още от категорията
/
От къде идва твърдението, че трябва да правим по 10 хил. крачки дневно - отговорът ще ви изненада
16:37
Хелоуин може да бъде страшно сладък: Родители, ето как да предпазите децата си от захарна зависим
15:33
Лекари предупреждават: Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж - може да са признаци на инсулт
10:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.