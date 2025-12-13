Не ги яжте горещи: Храни, които е по-добре да се консумират на следващия ден
©
Оказва се, че охлаждането променя структурата им дотолкова, че те започват да действат благотворно на метаболизма, като подпомагат контролa на кръвната захар, теглото и функционирането на червата.
Според Vogue ключът се крие в химичните процеси, които протичат след приготвянето. Обикновени храни като картофи или ориз могат да се превърнат в мощен инструмент за стабилизиране на глюкозата, особено когато престоят няколко часа на студено.
Тайната е в нишестето. Когато въглехидратите – картофи, паста, ориз или зърнени храни – се охладят, в тях се образува т.нар. устойчиво нишесте. То действа като фибри, които не се усвояват веднага, а достигат до червата и подпомагат развитието на полезните бактерии. Резултатът е по-стабилна кръвна захар, продължително чувство на ситост и по-здравословна микрофлора, пише zdrave.to.
Учените дори определят ТОП 7 храни, които е по-добре да се консумират утре.
Картофи - Абсолютният лидер. Охладените картофи намаляват скока на глюкозата след хранене с 40%. Дори ако след това се затоплят леко, ефектът се запазва.
Бял ориз - След 12 часа на студено, количеството полезно нишесте се увеличава значително.
Паста - Вчерашната паста, която след това се затопля внимателно, се усвоява по-бавно и не предизвиква рязко освобождаване на инсулин.
Овесена каша - Охладената каша стимулира производството на вещества, които укрепват чревния имунитет.
Зелени зеленчуци - Бланшираните и бързо охладени броколи или грах запазват 25% повече витамин C и антиоксиданти.
Домати - Бавното охлаждане на доматения сос улеснява усвояването на ликопена (мощен антиоксидант).
Ечемик - Подобно на други зърнени храни, когато се охлади, помага за контролиране на теглото и намалява възпаленията в тялото.
Още от категорията
/
Обраха Чефо
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
На какви дентални дейности имат право здравноосигурените лица?
12:18 / 12.12.2025
Стана ясно кои марки храни ще се продават евтино в щандовете "Маг...
11:33 / 12.12.2025
Какво обичат коледните звезди и как да съхраним цветето за по-дъл...
11:34 / 11.12.2025
Днес много българи празнуват имен ден
08:45 / 11.12.2025
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
19:45 / 10.12.2025
Край на TikTok, Instagram и Reddit: Австралийските тийнейджъри ск...
12:07 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.