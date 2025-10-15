ЗАРЕЖДАНЕ...
Не го изключвайте от менюто. Той не е просто въглехидрат, а източник на енергия, фибри и минерали
© Фокус
Хлябът не е просто въглехидрат – той е източник на енергия, фибри, витамини от група B и минерали. Тялото ни има нужда от тях, особено ако денят започва рано и завършва късно. Според диетолозите, лишаването от хляб често води до липса на енергия, раздразнителност и нарушения в обмяната на веществата.
Ендокринологът д-р Росица Денчева, например, подчертава, че балансът е по-важен от изключването: "Хлябът не е проблемът. Проблемът е в количеството и качеството.“
Кой хляб е "добрият“
Вместо да се отказваме от хляба, по-добре е да избираме мъдро.
Пълнозърнестият хляб съдържа повече фибри, желязо и магнезий. Той подпомага храносмилането и създава дълготрайно усещане за ситост.
Ръженият хляб има по-нисък гликемичен индекс и е предпочитан от хора, които следят нивата на кръвната захар.
Хлябът с квас е "звездата“ на последните години – той се прави чрез естествена ферментация, което подобрява усвояването на хранителните вещества и намалява подуването след хранене.
Диетологът д-р Михаела Петрова, цитирана от "Фокус“ напомня: "Един резен качествен хляб е по-добър от три оризовки без вкус и хранителна стойност.“
Колко е "достатъчно“
Средностатистическият възрастен човек се нуждае от около 150–200 грама хляб дневно, в зависимост от нивото на физическа активност. Фитнес инструктори като Станимир Михов също не изключват хляба от режимите си: "Тренировките изискват енергия. Въглехидратите не са враг – те са горивото.“
Един тънък резен пълнозърнест хляб съдържа около 70–80 калории. Това е напълно приемливо дори при режим за поддържане на тегло, стига порцията да е премерена и комбинирана с белтъчини и зеленчуци.
Защо не бива да правим хляба табу
Отказът от хляб често е резултат на крайности – диети, обещаващи бързи резултати. Но човешкото тяло не обича крайности. Истинското здраве идва от умереност, не от забрани.
Още от категорията
/
Пътешественик: Южна Корея е с площ колкото България, там живеят над 50 милиона души, но няма усещането за тълпи и претъпканост
15.10
Нов скандал около Шумахер: Медицинска сестра твърди, че е изнасилена в дома на пилота от Формула 1
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иво Сиромахов: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите п...
17:01 / 15.10.2025
Нов скандал около Шумахер: Медицинска сестра твърди, че е изнасил...
13:34 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, ...
11:27 / 15.10.2025
Астрономите са притеснени: Задава се мощна магнитна буря
10:34 / 15.10.2025
Иво Сиромахов: Тръгнах си в момента, в който ми беше казано да ка...
09:54 / 15.10.2025
Доц. д-р Атанас Калайджиев: Превенцията е най-силното оръжие срещ...
09:15 / 15.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.