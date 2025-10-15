"Никой не е по-голям от хляба“ – казва народът, и неслучайно. Хлябът е символ на живот, на споделяне и на уважение към труда. И все пак в последните години той се превърна в нещо като "виновник“ – изключван от менюта, демонизиран от диети и пренебрегван в името на перфектната фигура. "Фокус“ ще се опита да тази лоша репутация.Хлябът не е просто въглехидрат – той е източник на енергия, фибри, витамини от група B и минерали. Тялото ни има нужда от тях, особено ако денят започва рано и завършва късно. Според диетолозите, лишаването от хляб често води до липса на енергия, раздразнителност и нарушения в обмяната на веществата.Ендокринологът д-р Росица Денчева, например, подчертава, че балансът е по-важен от изключването: "Хлябът не е проблемът. Проблемът е в количеството и качеството.“Вместо да се отказваме от хляба, по-добре е да избираме мъдро.съдържа повече фибри, желязо и магнезий. Той подпомага храносмилането и създава дълготрайно усещане за ситост.има по-нисък гликемичен индекс и е предпочитан от хора, които следят нивата на кръвната захар.е "звездата“ на последните години – той се прави чрез естествена ферментация, което подобрява усвояването на хранителните вещества и намалява подуването след хранене.Диетологът д-р Михаела Петрова, цитирана от "Фокус“ напомня: "Един резен качествен хляб е по-добър от три оризовки без вкус и хранителна стойност.“Средностатистическият възрастен човек се нуждае от около 150–200 грама хляб дневно, в зависимост от нивото на физическа активност. Фитнес инструктори като Станимир Михов също не изключват хляба от режимите си: "Тренировките изискват енергия. Въглехидратите не са враг – те са горивото.“Един тънък резен пълнозърнест хляб съдържа около 70–80 калории. Това е напълно приемливо дори при режим за поддържане на тегло, стига порцията да е премерена и комбинирана с белтъчини и зеленчуци.Отказът от хляб често е резултат на крайности – диети, обещаващи бързи резултати. Но човешкото тяло не обича крайности. Истинското здраве идва от умереност, не от забрани.