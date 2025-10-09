В стремежа си към отслабване често ограничаваме мазнините до минимум – салати без дресинг, готвене без олио и обезмаслени млечни продукти. На пръв поглед това изглежда разумен начин да намалим калориите, но диета с твърде малко мазнини може да има сериозни последици, особено за нас като жени. Хормоналният баланс и здравето на кожата са сред най-чувствителните на липсата им.. Женските полови хормони, включително естроген и прогестерон се синтезират от холестерол. Когато храната не осигурява достатъчно мазнини, тялото може да изпита затруднения в поддържането на нормални хормонални нива. Това се проявява с нарушения в менструалния цикъл, проблеми със зачеването, промени в настроението, тревожност или дори спад в либидото., когато е съчетана със стрес или интензивно физическо натоварване.. За да бъде хидратирана, еластична и устойчива на външни влияния, тя се нуждае от здравословен мастен баланс. Мазнините участват в изграждането на кожната бариера, която задържа влагата и ни защитава от дразнители и микроби. Недостигът им може да доведе до сухота, лющене, сърбеж, поява на фини линии и дори до обостряне на състояния като акне, екзема или псориазис. Освен това някои жизненоважни витамини – A, D, E и K се усвояват само в присъствието на мазнини, така че дори най-балансираното меню може да се окаже недостатъчно ефективно без тях.Важно е да разграничим вредните мазнини, като трансмазнините от полезните – ненаситените. Именно. Сред най-добрите им източници са зехтинът, авокадото, суровите ядки и семена, както и мазните риби като сьомга, скумрия и херинга. Маслата от ленено семе, орехи и коноп също са добри източници, особено когато се използват в студени ястия. Тези мазнини имат и противовъзпалителен ефект.Количеството мазнини, което се счита за достатъчно и здравословно е между 25 и 35% от дневния калориен прием, като поне една трета от тях трябва да са от ненаситен вид. Това означава, че. Не трябва да ги избягваме, а да ги включим в менюто си като част от закуски с ядки, дресинг към салати или чрез готвене с качествени масла.. Те са наши съюзници – поддържат ни енергични, стабилизирани и жизнени, пише Puls.bg. Диета, лишена от тях, може да изглежда лека, но често натоварва тялото повече, отколкото го облекчава, особено по отношение на хормоните и кожата.