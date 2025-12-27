Не правете тази грешка с фурната, за да изнегнете коварни болести
Оказва се, че най-опасните бактерии, като стафилококи и ешерихия коли, се развиват именно върху тези кърпи и след това се разпространяват из кухнята.
Най-лошото е, че кухненските кърпи често се използват за почистване на различни повърхности, което допълнително разнася бактериите.
Какви са рисковете?
Първоначалната асоциация, когато се спомене кърпа на вратата на фурната, е риск от пожар. Но реалната опасност се крие в натрупването на бактерии върху влажните кърпи. Според проучване, фокусирано върху хигиената в кухните, тези кърпи често съдържат опасни микроорганизми, които могат да доведат до сериозни здравословни проблеми.
Как да поддържаме кухненските кърпи чисти?
-Редовно пране – Перете кърпите на висока температура, поне 90°C, като добавите сода бикарбонат за премахване на упорити петна и бактерии.
-Избягвайте влажни кърпи – Уверете се, че кърпите са напълно сухи, преди да ги използвате повторно.
-Използвайте хартиени кърпи – При работа със сурово месо или храни, които оставят следи, е препоръчително да използвате хартиени бърсалки вместо текстилни кърпи.
-Сменяйте кърпите често – Не използвайте една и съща кърпа за дълъг период, дори и тя да изглежда чиста.
Защо влажните кърпи са идеална среда за бактерии?
Влажността и хранителните остатъци върху кухненските кърпи създават перфектни условия за развитието на бактерии. Те се размножават бързо, особено ако кърпата не е изпрана или изсушена правилно, пишат от Блиц.
Заключение
Въпреки че може да изглежда удобно, сушенето на кухненски кърпи на вратата на фурната крие сериозни хигиенни рискове. Най-добре е тази практика да се избягва. Редовната смяна и пране на кърпите не само ще ви предпази от бактерии, но и ще гарантира по-добра хигиена във вашата кухня.
