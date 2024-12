Не се чудете за цвета на боята, тези предложения ще преобразят дома ви

© Вземането на решение за цвета на една стая у дома е голям ангажимент, тъй като повечето от нас ще живеят с него години или дори десетилетия. Така че може да си помислите, че следването на тенденциите в цветовете на боята и ефектите на боята би било твърде непрактично и скъпо за обмисляне. Всъщност обаче тенденциите в цветовете на боята напоследък привличат много внимание.



Домашните интериори стават все по-смели по отношение на цветовете, включително живи и поп нюанси, но по-често по-тъмни, мрачни, понякога подобни на бижута нюанси. И те са трудни за пренебрегване. И така, какви ключови тенденции се появяват и какви влияния ги оформят?



Бони Пиер-Дейвис, стратег за интериори в компанията за прогнозиране на тенденциите WGSN, казва на BBC: "Интересът към тонираните тъмни се е повишил през предишните сезони. Забелязван е на модните подиуми и в автомобилната индустрия и индустрията за интериорен дизайн, като се започне с тъмно синьо и сега преминаване към лилаво... Потребителите бавно се доверяват на този цвят върху стените за неговото терапевтично качество."



Потвърждението, че някои цветове са в тенденция, идва от всички области на културата, според Карина Параман. "В текущата серия на Strictly Come Dancing (британската телевизионна версия на Dancing with the Stars), костюмите на танцьорите са наситено слива, лилаво, тъмно тиково дърво, жълто и зелено.“ Параман е професор по дизайн, цвят и печат в Центъра за изследване на печата към Университета на Западна Англия, Бристол, където организира текуща поредица от онлайн лекции за цвета.



През 2025 г. ще има преминаване към бордо и земнокафяви тонове в цвета на боята, според синоптиците.



Преди това цветът на годината на Pantone варираше от "прасковен мъх" до "мимоза" . Техният цвят за 2025 г. е "мока мус", меко, бежово кафяво, а цветът ще бъде обявен тази вечер, когато хоризонтът на Лондон бъде осветен със сянката. Изборът е направен от глобалния екип за прогнозиране на тенденциите на Pantone Color Institute , който е вдъхновен от различни влияния, казва Лори Пресман, вицепрезидент на института. "Те могат да включват развлекателната индустрия и филми в производство, пътуващи колекции на изкуството и нови художници, мода, всички области на дизайна, амбициозни туристически дестинации, нов начин на живот, както и социално-икономически условия. Влиянието може да произтича и от нови технологии, материали, текстури и ефекти, които влияят на цвета, подходящи социални медийни платформи и дори предстоящи спортни събития, които привличат световното внимание."



"Марките за боядисване бяха много предписващи по отношение на цветовите тенденции“, казва консултантът по цветовете Фиона де Лис. Разбира се, имаше време, когато установените тенденции в боядисването изглеждаха непоколебими: вземете безопасна, анодинна магнолия, която властваше през 80-те години. Стъпка промяна настъпи през годините на бума през 90-те години на британската марка Farrow & Ball. "Еволюция настъпи, когато компанията прокара идеята за разредени цветове с имена като "дъх на слон“, казва де Лис. "Това породи племенни отношения, при които някой може да влезе в дома на човек и да идентифицира цвета на боята, като по този начин потвърди споделено знание за него, като същевременно се чувства много изтънчен.“



По-големият избор от предлагани бои затруднява марките да предскажат дали нова цветова тенденция или потенциална колекция ще се появи. Доминик Майланд, главен изпълнителен директор на марката бои Mylands, посочва колко субективен е цветът: "Някои цветове влияят положително на настроението на някои хора, но същите цветове предизвикват отрицателна реакция у други“, казва той пред BBC. Когато една марка пусне подбрана колекция от бои, зависи дали тя ще има успех. Колекцията "сладки лакомства“ на Little Greene от наситено кафяво, например, кръстена на десерти с имена като "affogato“ и "galette“, може да бъде посрещната с безразличие от хора, които не са пристрастени към сладкото.



Колкото и много от нас да пожелаят да живеят в стаи, боядисани в някои от модерните в момента, бляскаво богати цветове на боята, наистина ли си заслужават риска? "Един силен, дълбок, звучен цвят може и ще преобрази напълно настроението на стаята“, съветва Филипа Стокли, автор на книгите "Истории за реставрация“ за възстановяване на стари къщи и "Боядисай и направи“. "Използвано съзнателно и добре, може да бъде невероятно драматично; но грешният силен цвят може да бъде непоносим. От съществено значение е да инвестирате в тестерни саксии, когато обмисляте дълбоки цветове – и винаги ги рисувайте върху дъска, която може да се мести из стаята, защото светлината може промени значително външния си вид."



Освен това, казва Стокли, цветовете на боята могат да се променят според сезона, което може отчасти да обясни тенденцията в момента за наситени, наситени нюанси: "Сегашната тенденция за топли тонове бежово, кафяво и светлокафяво, за цветове като плътен, разбит, кремообразен горещ шоколад, чак до истинския шоколад, топящ се и топъл, кадифен и успокояващ ефект, има абсолютен смисъл."



1. Моча мус



Цветът на Pantone за 2025 г., "мока мус", внушава затоплящо, разпенващо кафе или успокояващ горещ шоколад и чрез асоциация предизвиква настроение на удовлетворение и баланс. Подобен на оттенък на какао на прах, този нов оттенък също отговаря на тенденцията за цветове на боята, които напомнят за храна и напитки. Може да се каже, че успокояващото качество на мока муса изпраща подсъзнателно послание, че след пандемията сме започнали да ценим простите, удовлетворяващи удоволствия. Този класически неутрален цвят също означава сдържан лукс , пренасяйки се добре в интериора под формата на меки, тактилни материали, като велур и кадифе, покриващи дивани или табла. За разлика от това, използван като цвят на боята и съпоставен с бялото, въздействието му е остро и отчетливо.



2. Авокадо и маслинено зелено



В тази стая различни нюанси на зеленото покриват почти всяка повърхност, създавайки ефект на потапяне. За постигане на този наситен с цветове външен вид са използвани три зелени тона от марката бои Little Greene за три различни вида повърхности в стаята – маслиненозелен нюанс, наречен "хопър“ за стени и первази, бутилковозелен за тавана и корнизи, и леко кисел, лайм зелен оттенък, наречен "цитрин" за ламперията около прозореца, умен начин за интензифициране на дневната светлина, навлизаща в стаята. Това желание да се боядиса почти цяла стая в три нюанса на един цвят отразява нарастващото доверие сред потребителите да използват цветовете по-смело, според Рут Мотърсхед, творчески директор на марката. "Разбирането на ефекта на цвета върху атмосферата на пространството нарасна експоненциално през последните няколко години. И зелените се поддават добре на такова наслояване, като се има предвид наличието на толкова много различни, но хармонични нюанси на зеленото, които виждаме в природата.“



3. Бордо и пурпурно



Три лесно различими повърхности в тази стая се поддават на боядисване в различни, но допълващи се топли тонове. Това смесване на цветове или контрастни тонове е предпочитано от Бетси Смит, дизайнер и творчески директор на Graphenstone. В тази стая стените, дървената облицовка и интериорът на библиотеката са обособени с три цвята боя – "канела“, "карнеол“ и "цинобър“. "Това, което е важно за мен, когато използвам цветовете на боята, е да видя как си взаимодействат“, казва тя пред BBC. "Два цвята могат да се подсилят взаимно и да имат по-голямо въздействие." Тя описва по-светлия цвят на стената тук като "наситено, мрачно розово, което седи неуловимо между прашната земя, какаото на прах и черницата“. Боята създава впечатлението, че е прахообразна: "Почти можете да си представите как прокарвате пръсти по стените и боята се отделя като изсъхнала пръст в ръцете ви. По-дълбоките тонове изглеждат страхотно върху дограмата, която тук е компенсирана от живата червена подплата от вътрешната страна на библиотеката. Това добавя поп цвят."



Нептун



4. Тонове на слива и грозде



Този гроздов цвят с тебеширен, матов вид е обгръщащ, но не достатъчно тъмен, за да се чувства потискащ. Нарича се "карамфил“ и е част от гамата бои на водна основа на мебелната компания Neptune с ниско съдържание на ЛОС (летливи органични съединения). Неговият лилав цвят очевидно не прилича на кафявия оттенък на карамфила, използван като подправка, но е умишлено замислен да бъде двусмислен и труден за определяне. "Призовава образи на плодове от хвойна и тъмно дърво“, казва Фред Хорлок, дизайнерски директор на Neptune. "Той се движи между декадентски нюанс на слива и наситено кафяво." И все пак, въпреки изтънчеността си, сливовият нюанс прави силно изявление, защото е рядък избор на цвят. Това е подчертано в тази стая, която предизвиква бохемско настроение от средата на века със своите мебели в стил 1950, керамика и абстрактно изкуство.



5. Наситено мъхесто зелено



Виждали сме авокадо и маслиненозелени нюанси да се завръщат огромно в интериора. Сега се появява по-необичайна, може би предизвикателна вариация на цвета – по-мрачно, по-тъмно зелено мъх, като зеления нюанс тук, наречен "messel no 39“. Това е част от "палитрата на художника", нова гама бои за Mylands, създадена от Деспина Къртис, съосновател на цветната консултантска компания Etté. "Палитрата е вдъхновена от пионерския характер на Bloomsbury Group, чиито членове насърчават свободата на изразяване чрез цвят и оказват влияние върху изкуството и дизайна до днес“, казва Къртис. Зеленият мъх може да се използва пестеливо, например за подчертаване на по-малки зони, като врата или шкаф, за да избегнете да изглежда прекалено силно. Не че Къртис го вижда така. "Виждам това наситено зелено като медитативно, нежно, с успокояващи качества, може би защото се чувства потопено в историята на изкуството.“



6. Богато кафяво



Вкусът към кафявото като цвят на боята е една от най-изненадващите нови цветови тенденции. Кафявите могат да изглеждат мръсни и кални, но с обявяването на мока мус за цвят на годината, можем да очакваме да видим кафявото да се използва по-широко в интериора. Тук стените са боядисани в "galette“ на Little Greene – част от палитрата "sweet treats“ на марката, въпреки че този специфичен нюанс на кафявото изглежда сдържано и утилитарно. Mottershead казва, че кафявите нюанси са привлекателни, защото "могат да осигурят перфектен фон за естествени, рустикални покрития, независимо дали са дъб или по-тъмно дърво и подове от камък или каменоломни плочки“. Тя казва, че тенденцията отразява "желанието да се обградим с успокояващи, подхранващи цветове, които осигуряват спокойствие в домовете ни“. Въпреки това привлекателността на кафявите има своите граници. Те могат да подхождат на кухни като тези в селски къщи или вили, но могат да изглеждат плоски и безжизнени в стаи с малко дневна светлина и не на място в много съвременни интериори.







7. Прашно розово розово и теракота



Трапезарията в грузинската вила на Фиона де Лис е боядисана в два допълващи се нюанса – свежо изглеждащ розов нюанс, наречен "роза“ на стените и теракотен нюанс, "етруско кафяво“, върху дървена дограма с език и жлеб (и двете бои са от Едуард Бълмър). De Lys описва по-тъмния нюанс като "цвят на сянка". "Напомня сянката, хвърлена от стърчаща каменна плоча върху сграда, ударена от слънцето“, казва тя. "Избирам цветове за дома си, които отразяват моето естетическо наследство и предизвикват специфични чувства и емоции.“



Де Лис е наполовина италианка и цветовете в нейната трапезария имат силни асоциации с Лигурия, където е прекарала част от детството си и където често остава сега. "Цветовете напомнят за рисунки от trompe l'oeil , открити в Лигурия. Топлите цветове на стаята напомнят за почвата и храната, култивирана в нея, и е приятно да бъдеш заобиколен, когато се храниш тук. Стаята е със северно изложение – още една причина, поради която избрах топло цветове." Такива цветове вероятно ще имат широка привлекателност, особено сред хората, които обичат природата и провинцията, казва тя: "Несъзнателно сме привлечени от розови и кафяви нюанси, защото на примитивно ниво те отразяват цветовете, открити в почвата. Те се чувстват заземени ."



8. Топли, златисто жълти



Жълтото с нюанс на кафяво или оранжево е друга основна тенденция в момента. Показаният тук цвят на тавана е "среден цвят" от Little Greene. "Това е интригуващ, дълбок неутрален цвят, който прави изненадващ, заземяващ партньор на по-силните жълти цветове“, казва Мотърсхед. За стените е използван малко по-изчистен нюанс – "жълто розово“. Още веднъж тук е използван подходът за двойно напояване, което води до плътен жълт фон, който прави стола, боядисан в ален оттенък, да изглежда още по-ярък. Стокли спекулира, че жълтото със златни или оранжеви нюанси може да е било подсилено от картините на Ван Гог , по-специално от използването на лъчисти жълти цветове в творбите, които е създал в Арл в Южна Франция. "Текущият хитов спектакъл на Ван Гог в Националната галерия в Лондон е удоволствие по много причини“, казва тя. "Една от тях е, че в този конкретен набор от картини Ван Гог почти не е използвал черно. Една от причините изложбата да е толкова вълнуваща е пречупващият блясък на всички ярки картини със светли тонове, пеещи толкова радостно, едва потиснати от намек от черно."



9. Ултрамарин



Интериорният дизайнер Рейчъл Чъдли избра този разкошен ултрамарин нюанс – "plimsoll“ от Paper and Paint Library – за пространство в подножието на стълбище в дом в Блумсбъри, Лондон. "Тъмносиният цвят на фона на светлия тон на стълбището придава драматизъм и индивидуалност на тази малка зона под стълбите, като същевременно я кара да се чувства уютно“, казва тя. Chudley е известна със своето изобилно, но обмислено използване на цветове, което отдавна е отличителен белег на нейните проекти. Нейният интерес към индивидуално смесени бои е в крак с текущото нарастващо търсене на цветове по поръчка и подбрани гами бои.