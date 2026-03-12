Не спете до късно и не взимайте пари назаем днес!
©
Народни вярвания и забрани на 12 март
В народния календар празникът е свързан и с редица вярвания, които предупреждават за предпазливост в ежедневието.
Според традицията на този ден не бива да се вземат пари назаем, защото това може да донесе финансови трудности през годината.
Смята се също, че не е добре да се приемат подаръци без човек да даде нещо в замяна - дори символична монета като знак на благодарност.
Друго поверие гласи, че не бива да се спи до късно, защото това може да донесе лош късмет и неуспех през следващите месеци.
Според народните вярвания времето на този ден може да подскаже какво предстои през следващите месеци.
Ако мъглата се спусне ниско, се смята, че скоро ще настъпи слънчево и ясно време.
Появата на пъпки по върбата е знак за богата реколта през годината. Ако на 12 март вали дъжд, народните вярвания предсказват влажно и дъждовно лято.
Молитви за здраве, мъдрост и закрила
На този ден вярващите отправят молитви към свети Теофан за здраве, духовна защита и изцеление. Според традицията той помага и при тежки духовни изпитания.
Към свети Григорий хората се обръщат с молитви за знание и мъдрост. В народните вярвания той е покровител на държавниците и политиците, както и на всички мъже, които носят името Григорий.
Още от категорията
/
Петя Буюклиева: Вече 20 години минаха от това трагично събитие, но болката стяга сърцето и гърлото ми
09:58
Дъщерята на Тони Димитрова: Децата ме канеха на рождени дни, защото искаха подаръци или внимание от нея
11.03
Д-р Петър Чипев със съвети за бързата адаптация на организма при преминаването към лятното часово време
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Любомир Пеевски
17:08 / 11.03.2026
Българката, която си купи къща само за 1 евро: Имотът не е подаръ...
12:38 / 11.03.2026
Ива Екимова се престраши да покаже новата си любов
11:42 / 11.03.2026
Студено утро във Варна днес, ето колко показа термометърът
08:33 / 11.03.2026
Проф. Рачев: На 17-18 март нещо се готви, но ще е слънчево
10:35 / 10.03.2026
Денят започва с температури около нулата, после ще се стопли знач...
08:31 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.