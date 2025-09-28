Няма как да спим на отворен прозорец, след като климатикът на съседа е в режим на "излитане“. Това съвсем не е метафора – шумът от външното тяло на климатика може да се превърне в нощен кошмар, когато компресорът и вентилаторът решат да изнесат свой собствен концерт.Вътрешното тяло с жалузите изглежда невинно и тихо, но истинският виновник често е външното тяло. То съдържа компресора и вентилатора, които работят под сериозно натоварване. Когато нещо се разхлаби, замърси или износи, започва да предава вибрации и да създава звуци, които вместо приспивна песен напомнят на летищен терминал.Шумовете са различни – и всеки си има характер. Ако чуеш, най-често причината са разхлабени крепежи или вибрации между отделните части. Прие много вероятно вентилаторът да има износени лагери или моторът да работи на сухо. Когато започне, вече говорим за свободни части, изкривени лопатки или отчупени детайли, които удрят корпуса.Кликанията обикновено идват от релета и електрически компоненти – еднократно кликване е нормално, но ако започне да е на серии, вече е сигнал за проблем. Свистенето най-често означава пропуск в тръбопровода или клапан, през който изтича хладилен агент."Фокус“ съветва да не търпите, а да се позовете на законите и да принудите съседа, който причинява неудобство, да вземе мерки.Не си мислете, че това е просто “каприз".в жилищни зони е забранено вдигането на шум между 23:00 и 08:00, както и в следобедната почивка от 14:00 до 16:00. Освен това има гранични стойности за допустим шум в околната среда, които не бива да се надвишават. А Световната здравна организация дори препоръчва нивото на нощен шум в спалните зони да бъде под 40 децибела, за да не се нарушава сънят и здравето.Първата стъпка е– често винтове или панели са разхлабени и трябва просто да се затегнат. Следващата е– вентилаторът, когато е запрашен, става по-шумен. Виброопорите са друго добро решение –, които намаляват вибрациите и спират предаването им към стената., се налага смяна или ремонт – нещо, което трябва да направи техник.И за финал, защото по-ценно от спокойствието и съня няма – Ако ти си потърпевшата страна, винаги започвай с разговор – вежлив, но твърд.