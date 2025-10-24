ЗАРЕЖДАНЕ...
Не съхранявайте зехтина под мивката!
За историята…
В миналото семействата са съхранявали зехтин в големи буркани в складовите помещения на къщата. Тези пространства, обикновено в мазето, са били идеални, защото са били тъмни, хладни и далеч от влага. В днешно време съвременните домове не винаги разполагат с толкова големи складови помещения. Поради превъзходното си качество, се препоръчва екстра върджин зехтинът да се съхранява на хладно (10-18°C) и тъмно място в къщата, като се избягват зони с влага, като например под мивката. Освен това, не трябва да се съхранява на кухненския плот, особено ако е изложен на слънце, тъй като топлината и светлината ускоряват развалянето му.
Също толкова важен е изборът на правилната опаковка. Окислението на плодовете започва още при беритбата и продължава по време на съхранението, поради което бутилирането на екстра върджин зехтин в тъмни бутилки играе решаваща роля. Цветът на контейнера предпазва продукта от ултравиолетово лъчение и помага за запазване на свежестта и ценните компоненти на маслото, пише cantina.protothema.gr. Въпреки че всеки тъмен стъклен или непрозрачен контейнер (керамика или неръждаема стомана) е отличен вариант за опаковка, зелените – предимно стъклени – контейнери се използват широко. Причината е съществуването на няколко производители на зелено стъкло, което го прави лесно достъпно за употреба.
Как да изберем добър екстра върджин зехтин
- Избягвайте пластмасови бутилки, тъй като те са по-порести и пропускат светлина, в сравнение със стъклените, керамичните или тези от неръждаема стомана. Някои проучвания показват, че пластмасовите опаковки могат да пренесат микропластмаси върху продукта.
- Избирайте бутилки, които се съхраняват на хладно място, не на горния рафт на супермаркета и не са изложени на светлина или топлина.
- Не забравяйте да проверите датата на реколтата на опаковката преди покупка.
