Диетолози посочиха шест комбинации от прости продукти, които могат да навредят на човешкото здраве.Така например, кафето плюс сандвич със сирене няма да се възприемат добре от организма, тъй като хлябът и захарта насищат тялото с въглехидрати, но в същото време пречат на абсорбцията на калций, съдържащ се в сиренето.Картофите с масло са ​​безполезни. Тези два продукта увеличават нивото на мазнините, тъй като този зеленчук насърчава производството на инсулин, който стимулира образуването на мастни клетки.Картофите с яйца също са неподходящи. Калций и желязо - компоненти на яйцата, слабо комбинирани с минералите в картофите. Това може да доведе до анормална стомашна функция.Комбинацията от домати и краставици, които са познати на повечето хора, може също да причини проблеми със стомашно-чревния тракт. Експертите съветват тези зеленчуци да се отделят, защото те съдържат различни ензими, които блокират абсорбцията един на друг.Трябва също да се въздържате от ядене на месо със сирене и тестени изделия. Цинкът в сиренето блокира фосфора от месото и в комбинация с въглехидратите причинява ферментация и стомашна болка.Мляко и банани. Плодовете, особено сладките, трябва винаги да се ядат отделно, а не да се комбинират с други храни. В противен случай храносмилането може да се затрудни.Експерти установиха, че съществува пряка връзка между психичното здраве и факта, какви кобинации от продукти приема човек.Източник: Zdrave.to