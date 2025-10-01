Големият български поет, композитор и драматург Недялко Йорданов сподели какво го тревожи в наши дни и колко технологиите промениха живота ни.Скъпи приятели, едно интимно признание. Наскоро отгърнах своите някогашни ръкописи и писма, писани преди почти 65 години. С обикновена перодръжка. В ученически тетрадки и на листове за писма. Стана ми някак особено, по-скоро тъжно отколкото весело от тези чисти, почти наивни стихотворения и размисли за живота. Предназначени за някогашната първа чисто платонична любов. Наистина ми беше интересно да видя как съм зачерквал, как съм пробвал различни варианти и как съм преписвал на чисто готовото стихотворение.Четох... четох... А после... После отворих лаптопа, както обикновено, където всяко изтриване става механично и няма цялата предистория на написването.Какво да се прави. Ужасявам се вече , че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име.Мойте тетрадки... С по двадесет листа.Пиша... Зачерквам... От сутрин до мрак.Баба ми бди.. Мушамата е чиста...Свърши едната... Другата пак...Пълна мастилница... И перодръжка.И попивателна... С форма на лък.Ето... Метафора... Чакай! Изкръшка...Беше страхотна!... Изчезна... Язък...Беше шейсета... И беше прекрасно...Писане... От януари до май...Тук съм поправял... Какво? Не е ясно...Там съм преписвал на чисто... За край!Грозния почерк сам си разбирам...Тайна... Секретност... Нали е любов.Ключ на вратата... Чета... Рецитирам...И белова! И съм вече готов...Плик... И във пощата... Листът кариран...Пъхам го вътре... Залепям с език...И "До поискване“... Неадресиран...Нейното име... С паспортния лик...Тя е щастлива... И хич не е малка...Вече разбира от тези неща.Пише със автоматична писалка...Има си, значи, заможен баща...Времето, времето... Всичко изпомпа...Дишам друг въздух... В огромния хол...Трябва да пиша... И сядам на компа...Ентър... Дилийт... Копи пейст... Шифт контрол.Свети екрана... Сам съм на стола...Камерка...Скайп... И светкавичен чат.Блогъри... Хакери... Тайна парола...Смели имейли от целия свят...И в този хаос тревичка пониква...Спомен зеленичък... Сигурен знак!Мойте тетрадки! И мишката кликвафайлчето, дето ги сейвнах все пак...