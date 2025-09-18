ЗАРЕЖДАНЕ...
Неизвестен досега портрет на Пикасо беше открит в Париж
Наречена "Бюст на жена с цветна шапка“, картината изобразява Дора Маар - френска фотографка, художничка и поетеса, която е била неговата най-известна муза.
Рисувана с маслени бои, цветната творба с размери 80 см на 60 см и "се оценява на около 8 милиона евро - резервна цена, която може да се покачи рязко“, според аукционера Кристоф Люсиен в парижката аукционна къща Drouot.
Портретът е нарисуван от художника на 11 юли 1943 г. и е придобит през август 1944 г. от френски колекционер, който е дядо на настоящите собственици.
Специалистката по Пикасо Агнес Севестр-Барбе присъства на откриването на творбата. Тя каза, че тя е "неизвестна на публиката и никога не е била излагана, освен в студиото на испанския майстор в Париж“. Тя добави, че това е "доста изключително и бележи важен момент в историята на изкуството и в тази на Пикасо“.
На картината е изобразена г-жа Маар с меланхолично, но хармонично лице, облечена в пъстра шапка на цветя, в момент, когато мачисткият испански художник я изоставя заради по-млада художничка - Франсоаз Жило.
Дора Маар е била неговият най-важен модел и муза, като около 60 произведения са базирани на нея. Серията портрети "Плачещата жена“ я изобразява и двамата са работили съвместно върху неговия шедьовър "Герника“, като Маар е заснела черно-бялата антивоенна творба, а художникът е използвал нейните изображения, за да прояви платното. Други известни кубистични изображения на нея включват "Портрет на Дора Маар“ и "Бюст на жена“.
Тяхната бурна деветгодишна афера започва през 1936 г. и някои смятат, че му е помогнала да съживи творческата си искра. Тяхната хаотична раздяла довела Маар до депресия.
