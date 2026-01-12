Нели от "Търси се" напомни за себе си
Блондинката, която дълги години водеше с Меги Димчева предаването "Търси се" по Би Ти Ви, се похвали, че по време на ваканцията със синовете й плавали с кану, посетили будистки храм, хранили маймуни, посетили водно мюсюлманско селище и се любували на водопади в джунглата.
"Благодаря на цялата Вселена, която плете зад кулисите нашите мечти! Мечтайте смело, създавайте във вътрешния свят красота и тя се материализира!", призова Нели, която в последно време се занимава с духовни теми, които разглежда в подкаст, освен че организира и събития с изтъкнати гости, пише HotArena.
