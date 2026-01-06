Не ги обменяй. Подари ги. С тези думи Фондация "Шаро - подай лапа на изоставените" призовава хората в социалните мрежи да използват българските монети за една смислена кауза."Смяната на лева с евро идва и много от нас ще се чудят какво да правят със събраните през годините стотинки – в бурканчета, касички, портмонета и чекмеджета. Монети, които отдавна не броим и често ни тежат повече като усилие, отколкото като стойност", пишат още от фондацията.Доброволците дават възможност на всички онези, които все още не са обменили своите монети, да направят дарение, което ще даде възможност на бездомни кучета и котки да получат лечение, храна, подслон, медикаменти и най-вече грижа.Ако сте събрали стотинки и имате желание да се включите в каузата, можете да откриете страниците на фондацията във Facebook и Instagram, както и да се свържете с тях на телефон: 0878 805 452